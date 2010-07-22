آلودگی آب تهران؛"شوی رسانه ای" یا "تهدید سلامت مردم"!

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته موضوع آلودگی آب تهران از سوی دکتر علیرضا مرندی یکی از نمایندگان تهران در مجلس مطرح شد. مرندی گفته بود که "آب تهران با آلاینده‌ها و فلزات سمی برای جان مردم مضر و باید برای از بین بردن این آلودگیها اقداماتی انجام شود. به جز آنکه انواع آلودگیها از جمله میکروبها، ویروسها، انگلها و قارچها در آب تهران وجود دارد این آب به ‌خوبی تصفیه نمی‌شود. در یک جمله کاملا آگاهانه می‌توان اظهار کرد که آب تهران آلوده است و تردیدی در این آلودگی چه به لحاظ وجود میکروبها و چه وجود انواع فلزات سمی وجود ندارد."

البته این اظهارنظر با واکنشهای متفاوتی همراه بود و همان زمان برخی مسئولان موضوع آلودگی آب تهران را تکذیب کردند اما گرمای بی سابقه روزهای اخیر در تهران که منجر به مصرف زیاد آب شده است باعث شد بار دیگر موضوع آلودگی آب تهران رسانه ای شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به خبرنگار مهر موضوع آلودگی آب شرب تهران را تائید کرد و اظهارداشت که نیترات بخشی از آب شرب تهران بالاتر از حد معمول است و مصرف این آب برای مادران باردار و کودکان شیرخوار ضرر دارد و می بایست از آب بسته بندی یا همان آب بطری استفاده کنند.

اما مجید نامجو، وزیر نیرو در واکنش به اظهار نظر وزیر بهداشت موضوع آلودگی آب تهران به نیترات را شوی رسانه ای اعلام کرده و گفت: "تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه نیترات آب تهران خارج از حد استاندارد باشد، دریافت نشده است."

وی با بیان اینکه 70 درصد منابع آب شرب تهران از آبهای سطحی تامین می شود که 100 درصد سالم است، اضافه کرد: تنها 30 درصد آب تهران از آبهای زیرزمینی تامین می شود که در 7 درصد آنها نیتراتش بالاتر از حد مجاز است و با مخلوط شدن با دیگر آبها مشکل آن هم برطرف می شود.

به گفته نامجو، "وزارت نیرو بارها در زمینه وجود نیترات در آب تهران اظهارنظر کرده اما آنچه اتفاق می‌افتد در اثر آلودگی کلانشهر تهران است که ممکن است منابع آبی را آلوده کند."

وزیر نیرو در حالی عنوان داشته که تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه نیترات آب تهران خارج از حد استاندارد باشد دریافت نشده که خود اعلام می کند ‌وزارت نیرو برای حل مشکل آلودگی آب تهران از تمام ظرفیتهای آبی بهره خواهد گرفت تا برخی از مشکلات آلودگی آب در جنوب تهران را حل کند.

بر اساس گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در شهر تهران در هر ثانیه 37 مترمکعب آب تولید می‌شود که از این میزان 25 مترمکعب از طریق آبهای سطحی تامین می‌شود که از کیفیت و استاندارد بالایی برخوردار است. باقیمانده این میزان آب یعنی 12 مترمکعب از طریق چاههای اطراف تهران تامین می‌شود که به هیچ عنوان این آب به صورت مستقیم در اختیار مشترکان قرار نمی‌گیرد بلکه در مخازن این شرکت با آبهای سطحی مخلوط می‌شود و پس از انجام اختلاط به دست مصرف کننده می‌رسد.

در همین حال دکتر کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه 20 ماهه شرکت مهندسی آب و فاضلاب تهران برای از رده خارج کردن چاههای آلوده ای که بخشی از آب شرب تهران را تامین می کنند خبر داده و گفت: موضوع آلودگی آب تهران در شرکت مهندسی آب و فاضلاب تهران و کشور بررسی شده و برنامه هایی برای جایگزینی تامین آب از چاههای احیانا آلوده تدوین شده که شامل از رده خارج ساختن این چاهها و تامین آب از طریق آبهای سطحی است.

ندافی با بیان اینکه 35 درصد آب تهران توسط آبهای زیرزمینی و چاهها و 65 درصد از آبهای سطحی تامین می شود افزود: بیش از 85 درصد آب چاههای تهران کیفیت خوبی دارند و آب سد ماملو برای جایگزینی آب چاههای آلوده مورد استفاده قرار می گیرد.

محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تائید اظهارات ندافی مبنی بر انتقال آب سد ماملو به تهران، عنوان داشته که با بهره‌برداری از این طرح در 22 ماه آینده، بحث استفاده از چاههای جنوب تهران برای همیشه منتفی می‌شود. وجود نیترات بالاتر از حد استاندارد به طور مستقیم باعث صدمه زدن به زنان باردار و کودکان شیرخوار نمی‌شود بلکه رشد باکتری در آب را سبب می‌شود.

دکتر کاظم ندافی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به بررسیهای وزارت بهداشت که نشان می دهد در حال حاضر غلظت نیترات­ در آب آشامیدنی منطقه 6 آبفا تهران که بخش محدودی از جنوب تهران را در برمی­گیرد از حد استاندارد بالاتر است گفت: با توجه به این قضیه خانواده های ساکن در این منطقه که از شیرخشک برای تغذیه کودکان زیر 6 ماه خود استفاده می­کنند از آب شبکه آبرسانی برای این منظور استفاده نکنند و آب آشامیدنی کودکان این منطقه از آبهای بطری شده استاندارد تامین شود.

اما برای پی بردن به اهمیت موضوع سلامت آب شرب تهران، بهتر است به اظهارات دکتر معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست توجه کنیم که گفته نیترات تنها یکی از عوامل آلودگی آب تهران است.

ابتکار گفته که "از ترکیب نیترات با کلر که به منظور گندزدایی آب استفاده می شود، ماده ای شیمیایی به دست می آید که به مراتب اثرات شدیدتری بر روی سلامت جسمی مصرف کننده دارد. همچنین اخیرا یکی از کارشناسان اعلام کرده که میزان total Organic Carb موجود در آب تهران بسیار بالا است که این ماده از تجزیه مواد آلی در آب به وجود می آید و این مواد آلی نیز ناشی از ورود فاضلاب به چاههای زیرزمینی است."

TOC ماده ای به نفسه خطرناک نیست و بعضی غذاهایی که ما می خوریم TOC خیلی بالایی دارد ولی ممکن است مواد آلی موجود در آب از نوع خطرزا و سرطان زا باشد.

اما مرتضی تمدن، استاندار تهران در آخرین اظهارنظر عنوان داشته که آب تهران کاملا بهداشتی و سالم است و حاضرم بر سر این موضوع مناظره کنم.

استاندار تهران به اظهارات کارشناسان وزارت بهداشت و شرکت آبفای استان تهران در همین ارتباط استناد کرده و عنوان داشته که آنها هیچ موردی از آلودگی آب تهران مشاهده نکرده اند و بنابراین به جرات می توان گفت که آب شرب تهران سالم است.

اما در اظهار نظر دیگری دکتر علیرضا مرندی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: تا زمانی که بررسیهای دقیق انجام نشود، نمی توان به قطعیت اظهارنظر کرد.

البته مرندی به اظهارات مسئولان وزارت نیرو که خودشان بر روی نقشه آب تهران، دو نقطه سیاه را معرفی کرده اند، اشاره کرد و افزود: در این دو نقطه آب تهران آلوده است و مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده اند آب سالم و بسته بندی را به طور رایگان در اختیار ساکنان این مناطق قرار می دهند تا زمانی که مشکل آلودگی آب حل شود.

در هر حال آنچه را می توان از لابه لای اظهارات متناقض مسئولان و مدیران مربوطه متوجه شد این است که آب تهران در برخی از نقاط قابل آشامیدن نیست اما هر فردی به زعم مسئولیتی که بر عهده دارد اظهارنظر می کند و می خواهد بار مسئولیت را از دوش خود بردارد. در این بین سلامت مردم و به خصوص مادران باردار و کودکان که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده از اهمیت بالایی برخوردار است که می بایست در اقدامی عاجل نسبت به حل این مشکل تلاش شود تا مردم از نگرانی خلاص شوند.

---------------------------

گزارش از حبیب احسنی پور



