شهادت دو فلسطینی در غزه/ دو منزل دیگر در کرانه باختری تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مدیر کل اورژانس بیمارستانهای نوار غزه از شهادت دو جوان فلسطینی و زخمی شدن شش نفر دیگر در حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به بیت حانون در شمال نوار غزه خبر داد.



مدیر کل اورژانس غزه، حال سه نفر از مجروحان را وخیم توصیف کرد.



محمد حاتم صابر الکفارنه 23 ساله و قاسم کمال الشنباری 19 ساله در دور جدید حملات صهیونیستها به شهادت رسیدند.



به گفته شاهدان در بیت حانون، تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک چهار گلوله به این منطقه شلیک کردند.



نظامیان صهیونیست همچنین با یورش به شرق بیت حانون اقدام به تخریب گسترده اراضی کشاورزی فلسطینی ها کردند.



از سوی دیگر رژیم صهیونیستی همچنان در چارچوب سیاست یهودی سازی مناطق فلسطینی، دو خانواده دیگر فلسطینی را با تخریب خانه هایشان آواره کرد؛ روز گذشته در کرانه باختری دو منزل فلسطینی با بولدوزهای نیروهای صهیونیست در برابر دیدگان خانواده های فلسطینی تخریب شد.