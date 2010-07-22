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۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

گلستان استان پایلوت در اجرای بیمه دی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان با اشاره به شکل گیری بیمه دی در گلستان گفت: این استان یکی از پنج استان منتخب در اجرای بیمه دی در کشور بعنوان پایلوت است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رسول حسام صبح پنجشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه مراوه تپه افزود: بیمه دی شرایطی ایجاد نمود که تمام مالکین واحدهای تجاری و مسکونی با ارزانترین نرخ و صرفاً با مراجعه به بانکها و پست بانکها اقدام به خرید بیمه نمایند.

وی اظهار داشت: عدم اعمال ماده 10 از ویژگی های بارز آن و دسترسی آسان برای خرید بیمه از برجسته ترین ویژگی آن است.
 
علی اکبر کی پور فرماندار مراوه تپه با اشاره به نقش اطلاع رسانی در جلوگیری از بروز خسارت گفت : اطلاع‏رسانی بموقع در ایام بروز حوادث نقش اصلی را در کاهش خسارات و تلفات احتمالی دارد
 
وی  افزود: همه ما وظیفه داریم که در جلوگیری از خسارات بیشتر به مردم و کمک رسانی در حوادث احتمالی در آماده باش کامل باشیم .
 
شهرستان تازه تاسیس مراوه تپه در شرقی ترین نقطه گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1121206

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