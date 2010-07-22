گلستان استان پایلوت در اجرای بیمه دی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رسول حسام صبح پنجشنبه در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه مراوه تپه افزود: بیمه دی شرایطی ایجاد نمود که تمام مالکین واحدهای تجاری و مسکونی با ارزانترین نرخ و صرفاً با مراجعه به بانکها و پست بانکها اقدام به خرید بیمه نمایند.

وی اظهار داشت: عدم اعمال ماده 10 از ویژگی های بارز آن و دسترسی آسان برای خرید بیمه از برجسته ترین ویژگی آن است.

علی اکبر کی پور فرماندار مراوه تپه با اشاره به نقش اطلاع رسانی در جلوگیری از بروز خسارت گفت : اطلاع‏رسانی بموقع در ایام بروز حوادث نقش اصلی را در کاهش خسارات و تلفات احتمالی دارد



وی افزود: همه ما وظیفه داریم که در جلوگیری از خسارات بیشتر به مردم و کمک رسانی در حوادث احتمالی در آماده باش کامل باشیم .



شهرستان تازه تاسیس مراوه تپه در شرقی ترین نقطه گلستان واقع شده است.