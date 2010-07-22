تقی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری به شدت با رکود ورود گردشگر خارجی به کشور مواجه شده ایم بطوری که این روند هر روز بدتر شده است که مهمترین دلیل این رکود نیز گرانی بیش از اندازه قیمت تورهای ایران در مقایسه با کشورهای دیگر است.

به گفته وی، وضعیت تورهای ورودی به کشور به گونه ای شده که دفاتر وارد کننده تور که تعداد آنها به 70 آژانس هم نمی رسد در آستانه ورشکستگی قرار دارند و چنانچه این روند تا چند ماه دیگر ادامه پیدا کند حتما منجر به تعطیلی آنها می شود.

این کارشناس ارشد توریسم با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون با کاهش 60 درصدی ورود گردشگر به کشور مواجه بوده ایم، افزود: با وجود اینکه هتلهای ایران نسبت به هتلهای کشورهای دیگر از استاندارد کافی برخوردار نیستند اما هتلهای 2 ستاره ایران هزینه ای برابر با هتلهای پنج ستاره در کشورهای اروپایی و آمریکایی دریافت می کند.

آقایی با اعلام اینکه از ابتدای سال تا کنون نرخ هتلها 20 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 60 درصد هزینه تور مربوط به قیمت مراکز اقامتی است به همین دلیل افزایش بی رویه نرخ هتل در افزایش قیمت تورهای ورودی نقش زیادی دارد.

وی افزود: برای نمونه قیمت هتل 2 ستاره مشهد 138 دلار، هتل لاله تهران 160 دلار و هتل عباسی اصفهان 128 دلار است که نسبت به سال قبل افزایش زیادی داشته و به طور کلی این مبالغ برای گردشگران خارجی زیاد است.



