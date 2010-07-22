دوسوم آب آشامیدنی روستایی گنبد صرف دام می شود/ آبرسانی سیار 27 روستا

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید مهدی حسینی صبح پنجشنبه در شورای آب شهرستان، با اشاره به برخی کمبودهای آب شرب مناطق روستایی و نیز هزینه های بالای تامین آب شرب، افزود: در حالیکه مجموعه آب و فاضلاب روستایی تمام تلاش خود را برای تامین به موقع آب شرب مشترکان و رفع کمبودهای این بخش می نماید، اما متاسفانه بسیاری از مشترکان بدون توجه به این مهم از آب شرب برای مصارف دامی استفاده می کنند.

وی ضمن ابراز گلایه مندی از این رویه در بین مشترکان روستایی به ویژه روستاییان مناطق شمالی (بخش داشلی برون) این شهرستان، تامین آب مورد نیاز دامها ازسوی متولیان امر را در رفع این معضل امری ضروری و بسیار مهم دانست.



حسینی، اضافه کرد: اگر چه این شهرستان از قطب های مهم دامپروری است اما تامین آب مورد نیاز دام ها برعهده آب و فاضلاب روستایی نیست و مسئولان باید برای تامین آب دام ها چاره اندیشی نمایند.



وی تصریح کرد: استفاده از آب شرب برای مصارف دامی سبب شده تا بسیاری از مشترکان این اداره چندین برابر الگوی مصرف (بعضا تا 500 متر مکعب در یک دوره 60 روزه ) آب مصرف نمایند که یک فاجعه است.



رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی گنبدکاووس همچنین گفت: برای تامین آب شرب مناطق شمالی این شهرستان با دوهزار مشترک پنج حلقه چاه آب وجود دارد که آب استحصالی از این چاه ها و بر اساس الگوی مصرف برای هفت هزار مشترک کافی است اما به دلیل مصارف دامی در این منطقه این مقدار آب به سختی جوابگوی نیاز دو هزار مشترک است.



حسینی با اشاره به افزایش گرمای هوا درسال جاری، افزود: مشترکان روستایی اگر خواهان تامین آب شرب خود هستند باید در مصرف آب شرب نهایت همکاری را با این اداره داشته باشند و از تامین آب دام های خود از آب شرب به شدت خودداری نمایند.



وی گفت: اطلاع رسانی های لازم به مشترکان روستایی و شوراها و دهیاران شده است تا نسبت به صرفه جویی درمصرف آب شرب همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلاتی درتامین آب شرب آنان و یا قطع انشعاب مشترکان پر مصرف بوجود نیاید.



هم اکنون اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس با حدود 170 روستا و نقطه جمعیتی درشرق استان گلستان حدود 25 هزار مشترک دارد که آب مصرفی این تعداد مشترک توسط 56 حلقه چاه آب تامین می شود ضمن اینکه به اهالی 27 روستا نیز بصورت سیار آبرسانی می شود.