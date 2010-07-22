"ذهن" جدید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و هشتمین شماره مجله ذهن این مقالات منتشر شدهاند: «شبکههای شعاعی معناشناسی قرآن» نوشته علیرضا قائمی نیا، «فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد» نوشته هادی وکیلی، «نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم» نوشته احمد امامی،«نظریههای مرتبه عالیتر درباره آگاهی» نوشته یاسر پوراسماعیل، «برونیگرایی و معرفت پیشینی» نوشته علی صبوحی و «برهان تغییر تدریجی علیه سازگارگرایی» نوشته محسن زمانی.
حجتالاسلام قائمی نیا سردبیر فصلنامه ذهن در سرمقاله این شماره که به فلسفه ذهن اختصاص دارد، نوشته است: « فلسفۀ ذهن یکی از شاخههای مهم فلسفه در قرن بیستم بوده است و مباحث آن پیشینهای بسیار طولانی دارد. برخی از مباحث آن در میان فلاسفۀ یونان مطرح بوده است. فیلسوفان قرون میانه و نیز فلاسفۀ مسلمان به تفصیل به آنها پرداخته بودند. اما در عصر جدید، دیدگاههای بسیار متنوع از قبیلِ رفتارگرایی، کارکردگرایی، ماتریالیسم حذفگرا و غیره مطرح شده و مباحث گستردهای دربارۀ آنها مطرح شده است.
بسیاری از مباحث این شاخه در بخش فلسفۀ نفس در فلسفۀ اسلامی هم مطرح شده است. هرچند دیدگاههایی که در فلسفۀ ذهن معاصر مطرح شدهاند در سنت فلسفۀ اسلامی مقبولیت نداشتهاند یا اصلاً فضای فلسفۀ اسلامی با طرح این قبیل دیدگاهها همخوان نبوده است، ولی دیدگاههای دیگری در این فلسفه مطرح شده که با توجه به مباحث جدید در فلسفه ذهن جذابیت خاصی دارند.
هم چنین در شمارههای 36-37 فصلنامه ذهن میخوانیم: «دیدگاه فیلسوفان جدید درباره تصورات فطری» نوشته عبدالله نیک سیرت، «عقلانیت از منظر فلسفه معرفتشناسی» نوشته زهرا داورپناه، «عقل و عقلانیت در فلسفه لایب نیتس» نوشته اسماعیل سعادتی خمسه، «نگرشی انتقادی به مسئله هوش مصنوعی» نوشته حبیب کارکن بیرق، «انقلاب کپرنیکی کانت از دیدگاه شهید مطهری» نوشته رضا تقیان ورزنه، «تئوری انعکاس» نوشته احمد شه گلی، «آلوین گلدمن و مناقشه درونی انگاری و برونی انگاری» نوشته جلال پی کانی، «چیستی زبان و بازتاب آن در مسئله دین» نوشته حسین شقاقی، «حجیت اول شخص» نوشته دونالد دیویدسون و ترجمه علی فتحی و «ماهیت خاستگاه و آینده فلسفه تحلیلی» نوشته پی.ام.اس.هکر و ترجمه ابوالفضل مسلمی.
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