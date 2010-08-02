محمد عباسی در گفتگو با مهر از تاکید قانون اساسی بر تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام سرمایه گذاری در استانها خبر داد و گفت: علیرغم اینکه توسعه تعاونیها در بخش سرمایه گذاری در قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است، عده ای از نمایندگان تصور می کردند که برای تحقق این امر باید استفساریه بدهند.

وزیر تعاون با بیان اینکه پس از طرح موضوع و بررسی آن در صحن مجلس نمایندگان حرف خود را پس گرفتند و گفتند ما ابهامی نداریم، اظهار داشت: البته ظاهرا دوباره برخی افراد در مجلس برای طرح مجدد موضوع امضا جمع می کنند که طبق قانون امضاها باید به حد نصاب برسد تا دوباره به صحن علنی مجلس برای طرح دوباره اعلام شود.

عباسی با تاکید بر اینکه با 10 تا 20 امضا یک طرح تغییر نمی کند، تصریح کرد: ولی اگر تکلیف مردم هرچه سریعتر روشن شود بد نیست.

وی ادامه داد: تا جایی که من می دانم عده ای از نمایندگان به دنبال این بودند که موضوع را در مجلس مطرح کنند و ما نیز از آن استقبال می کنیم ولی باید منتظر بمانیم تا در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

وزیر تعاون همچنین به موضوع مربوط به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود 41 میلیون نفر از مردم توانستند در قالب تعاونیها برگ سهام عدالت خود را دریافت کنند که این تعداد باید به 43 میلیون نفر بالغ شود.

عباسی افزود: البته تصور بر این است که افراد باقیمانده یا نمی خواهند سهام عدالت بگیرند و یا اینکه اطلاع کافی از این امر ندارند.