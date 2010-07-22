صنعت سینما بدون حضور خانواده ها بی معنی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمیدرضا صدر شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امروز یکی از چالش های اصلی و مهم سینمای کشور، عدم استقبال خانواده ها از فیلم های در معرض نمایش است که اگر این مشکل مرتفع شود، قطعا" رونق اقتصادی سینما را شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی و غایی سینماگران باید جلب مخاطب و خانواده ها به سالنها باشد، اظهارداشت: متاسفانه در سالهای اخیر جایگاه آنها در سالنهای سینما خالی بوده است و از آنجاییکه فرهنگ مردم ایران خاص است باید برای کشاندن آنها به سینما مراکزی ایجاد شود که این قابلیت را داشته باشند.

صدر، ایجاد زیر ساختهای لازم و کافی برای سینمای کشور را بسیار مهم خواند و افزود: باید نسبت به ساخت و تجهیز مجتمعهای سینمایی و فرهنگی همچون مجتمع 22 بهمن تبریز در سایر شهرهای کشور نیز اقدام شود چرا که اینگونه مجتمعها می توانند محل تجمع خانوادگی افراد باشد.

وی ادامه داد: جای تاسف است که در پایتخت کشور امروز هیچ سینما و مجتمع فرهنگی و سینمایی در بخشهایی از آن از جمله جنوب و شرق تهران چنین امکاناتی وجود ندارد.

صدر خاطرنشان کرد: بدون تردید وجود چنین مراکزی علاوه بر تهییج خانواده ها برای رفتن به سینما، باعث فروش بالا و رونق اقتصادی صنعت سینمای کشور نیز می شود.

وی آسیب شناسی سینمای ایران بدون آسیب شناسی اجتماعی کشور را امری نادرست و غیرممکن دانست و گفت: امروز با توجه به تنوع امکانات و رشد سریع ارتباطات نوع دید و نگرش مردم و به خصوص جوانان تغییرات عمده ای با زمان های گذشته کرده است.

"حمیدرضا صدر" متولد شهر مشهد بوده و دارای مدرک دکترا در رشته شهرسازی از دانشگاه لیدز انگلیس است و هم اکنون نیز در رشته سینما در دانشگاه تهران تدریس می کند.