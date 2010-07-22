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۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

گزارش مهر/

پیکر رضا سقایی با بدرقه اشک و آه به خرم آباد رفت

پیکر رضا سقایی با بدرقه اشک و آه به خرم آباد رفت

مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید رضا سقایی در میان اندوه مشایعت کنندگان برگزار و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش خرم آباد منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تشییع که قرار بود از ساعت 9 صبح امروز آغاز شود با کمی تاخیر و بعد از جمع شدن عده ای از دوستداران و علاقه مندان موسیقی نواحی و لری شروع شد .

در این مراسم که اجرای آن برعهده  پیامانی، مجری پیشکسوت صدا و سیما و همشهری سقایی بود برخی از دوستان و بستگان مرحوم سقایی در باره ویژگیهای اخلاقی و هنری او صحبت کردند.

درویش رضا منظمی نوازنده کمانچه و استاد بازنشسته دانشگاه با انتقاد از کم توجهی مسئولان به وضعیت هنرمندان گفت : هنرمندان بیش از آنکه نیازمند مادیات باشند به توجه و محبت نیاز دارند و ما امروز شاهد هستیم که سقایی که بیش از 20 سال بیمار و در کنج خانه اش افتاده بود هیجکس سراغی از او نمی گرفت ولی حالا همه به سر و سینه خود می زنند.

در ادامه این مراسم برخی از خوانندگان موسیقی لری به مرثیه خوانی و اجرای برخی تمها و ملودی های لری که مخصوص مراسم عزا است پرداختند و در پایان نیز با سرنا و دهل موسیقی مخصوص سوگ لرستان اجرا شد .

در این مراسم مسئولان انجمن لرستانی های مقیم مرکز وهمچنین برخی چهره های فرهنگی و هنری از جمله هوشنگ کامکار،سید فرید قاسمی،حسین پرنیا،سید عباس سجادی،برخی از اعضای هیئت مدیره کانونهای خانه موسیقی و...حضورداشتند.

کد مطلب 1121253

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