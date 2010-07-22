همایش بانوان فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این همایش صبح پنجشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی قم و به همت معاونت فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی، اداراه کل تبلیغات اسلامی و جامعه الزهرای قم برگزار شد.



مسئول تشکلهای مردمی امر به معروف و نهی از منکر در این همایش در خصوص هدف از برگزاری همایش‌ها و مسابقات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: این برنامه‌ها در راستای احیا، فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی برگزار می‌شود که به انسجام و جهت دهی هرچه بیشتر این امور کمک خواهد کرد.



حجت الاسلام حسین احمدی در ادامه بر لزوم پرهیز از هر گونه درگیری بین آمران و ناهیان در مواجهه با افرادی که مورد تذکر قرار می‌گیرند، تأکید کرد و افزود: وظیفه همه خواهران و برادرانی که در راستای امر به معروف و نهی از منکر انجام وظیفه می‌کنند تنها تذکر لسانی است و آنان موظفند تا از بروز هرگونه درگیری خودداری کنند زیرا درگیر شدن با افراد تبعات سوء و اثرات منفی زیادی را در جامعه در پی خواهد داشت.



احمدی همچنین در خصوص وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، احیای فرهنگ و فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و بین مردم است و این ستاد در انجام وظایف خود سعی دارد تا انجام هرگونه موازی کاری با ستادها و نهادهایی که در این حوزه فعال هستند جلوگیری به عمل آورد تا انشاء الله به جامعه‌ای برسیم که مورد نظر و توجه امام عصر(عج) باشد.



در پایان این مراسم سئوالاتی جهت انجام یک مسابقه در خصوص مسائل دینی و اخلاقی در بین حضار توزیع شد که قرعه کشی نفرات برتر این مسابقه در روز نیمه شعبان انجام خواهد گرفت و نفرات برتر به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.