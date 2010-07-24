انجمن آثار و مفاخر فرهنگی موقتاً تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تعمیرات "ضروری و اساسی" تشخیص داده شده و مسئولان انجمن برگزاری هر گونه مراسمی را در ساختمان قدیمی آن فعلاً و حداقل تا هشتم مرداد غیرممکن اعلام کردهاند.
تعمیرات در ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پس از گذشت 17 سال از مرمت بنای قدیمی آن در سال 72 که منجر به طراحی و اجرای پروژه توسعه کتابخانه انجمن و همچنین بازسازی 3000 مترمربع بنا و محوطهسازی آن شد، صورت میگیرد.
با این حال مشخص نیست در مرمت و بازسازی ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چه تغییراتی در بنای قدیمی آن صورت خواهد گرفت.
قدمت ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در حوالی میدان منیریه تهران به زمان مظفرالدین شاه برمیگردد. محل این انجمن در یکی از خانههای قدیمی تهران به نشانی خیابان ولیعصر، پل امیربهادر واقع شده است.
بعد از انقلاب و تا سال 1372 انجمن فاقد هر گونه اعتبار جاری برای انجام فعالیتها و وظایف محوله خود بود و تنها بر اساس مساعدتهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک ارگانها و شخصیتهای مختلف بود که توانست به حیات خود ادامه دهد.
در این سال عملیات تعمیر و بازسازی ساختمان تاریخی و با ارزش انجمن که بیش از 100 سال قدمت دارد و بر اثر زلزله تهران آسیب دیده بود، به همراه طراحی و اجرای پروژه توسعه کتابخانه انجمن و همچنین بازسازی 3000 مترمربع بنا و محوطهسازی و فضاسازی صورت گرفت.
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