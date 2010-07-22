رکابزن اوکراین قهرمان مرحله پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه در پایان ششمین روز و پنجمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری چین هایلک 120 ورزشکار از 21 تیم شرکت کننده مسیر 5/120 کیلومتری کوئینگ لایک به بلرد آیلند رکابزنی از اوکراین با زمان دو ساعت و 52 دقیقه و 36 ثانیه زودتر از بقیه از خط پایان گذشت. نمایندگان روسیه و قزاقستان نیز دوم و سوم شدند.

در این مرحله مهدی سهرابی هفتم، حسین عسگری دوازدهم، آندری میزاروف پانزدهم، قادرمیزبانی بیست و دوم و حسین جهانبانیان از تیم پتروشیمی تبریز در مکان چهلم ایستادند. رحیم امامی و رسول براتی رکابزنانی ایرانی عضو تیم جایانت تایوان هم در دره پنجاه و چهارم و هفتاد وهفتم قرار گرفتند.

در مجموع پنج مرحله این تور "رادوسلوو" از کرواسی همچنان در صدر رکابزنان قرار گرفته است. تیم پتروشیمی تبریز نیز عنوان اول را برای خود حفظ کرده است.

ششمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری چین هایلک فردا در مسیر 4/152 کیلومتری بلرد آیلند به ژینهایزن برگزار می شود. این تور بین المللی یکی از مطرح ترین و با سابقه ترین تورهای دوچرخه سواری در سطح آسیا است.