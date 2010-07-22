4.9 میلیون راس دام در آذربایجان غربی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام و پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار انجام شده، افزود: چهار میلیون و 929 هزار و 864 راس گاو، گاومیش، گوسفند، بز و تک سمی بر علیه این بیماریها واکسینه شده اند.

وی همچنین از معالجه یک میلیون و 209 هزار و 762 نوبت سر دام بر علیه انگلهای داخلی در سطخ استان طی این مدت خبر داد و بیان داشت: حمام دادن وسمپاشی بدن دام 328 هزار و 899 نوبت سر گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند و بز، سمپاشی اماکن دامی به اندازه یک میلیون و 76 هزار و 235 متر مربع با استفاده از سموم رایگان، خونگیری از سه هزار و 608 راس گاو جهت تشخیص بیماری تب مالت، تست سل گاوی از شش هزار و 645 راس و واکسیناسیون دوهزار و 617 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری از دیگر اقدامات سازمان بر علیه بیماریهای مشترک انسان و دام طی این مدت بود.

دوره آموزشی روشهای کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در ارومیه برگزار شد

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه از برگزاری دوره دو روزه آموزش روشهای کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با حضور 16 نفر از کارشناسان آزمایشگاههای بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی شهرستانهای ارومیه، خوی، نقده، مهاباد، میاندوآب و بوکان در ارومیه خبر داد.

به گفته ی دیلمقانی این دوره آموزشی در راستای ارتقا توان علمی و مجهز کردن کارشناسان دامپزشکی به آخرین اطلاعات علمی دامپزشکی خصوصا روشهای استفاده صحیح از لوازم آزمایشگاهی برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: مروری بر کالیبراسیون دستگاه الیزا، یخچال فریزر، شیشه آلات دقیق، PH متر، هدایت سنج، آب مقطر گیری، اسپکتروفتومتر، سمپلر و اتو کلاو از مهمترین مباحث ارائه شده در این دوره آموزشی به فراگیران بود.