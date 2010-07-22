به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سرمایه گذاری خارجی جهانی (WIR) به صورت سالانه توسط آنکتاد ( کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) تهیه می شود، امروز نیز این گزارش به طور همزمان در 141 کشور در سراسر دنیا منتشر شد.

گزارش آنکتاد که روند و وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران را نیز در بر می گیرد، امروز پنجشنبه طی مراسمی در محل سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونان وزارت اقتصاد، استانداران، نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین کشور ارائه شد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با تاکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور، گفت: برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد نمی توان به منابع داخلی کشور متکی بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس گزارش آنکتاد حدود 92 درصد مجموع سرمایه‌های وارد شده به کشور مربوط به بخش نفت، گاز، صنعت است، بر تقویت سایر بخشها برای جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد.

در این مراسم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری نیز با اشاره به انعقاد قرارداد قبل از تحریم با 4 سرمایه گذار ایرانی در پارس جنوبی به مبلغ 21 هزار میلیارد تومان، گفت: با این قرارداد مقدمه شکستن تحریمها را در آستانه تحریم فراهم کردیم.

رحیمی از تدوین طرحی برای تصویب در شورای عالی اداری برای کاهش زمان و فرآیند کارهای اداری سرمایه گذاری خارجی در کشور خبرداد و گفت: بر اساس این مصوبه کارهای اداری ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور به دو هفته کاهش خواهد یافت.

همچنین در این مراسم بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز با ارائه گزارش آنکتاد گفت: بر اساس این گزارش، 3 میلیارد و 16 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2009 در ایران با رشد سالانه 86.75 درصد انجام شده است.