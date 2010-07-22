فیلسوفان ایران و جهان در مالزی از اندیشه های علامه طباطبایی گفتند

به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در کوالالامپور ، سخنرانان اصلی‌ این همایش یکروزه اساتیدی چون پروفسورسام ایمبو از ایالت متحده آمریکا، پروفسور دکتر غلامرضا اعوانی از ایران، پروفسورعثمان چواه از چین، پروفسور دکتر دینانی از ایران، دکتر آمرا محمد از مالزی ، پروفسور دکتر شهرام پازوکی از ایران و دیگر استادان دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌ اسلامی مالزی بودند که به طرح نقطه نظرات خود در زمینه فلسفه تمدن اسلامی پرداختند.

در این همایش که در مرکز گفتگوی تمدن های دانشگاه مالایا برگزار شد، مباحثی چون تاریخچه فلسفه سنتی‌ در تمدن اسلامی ، معرفت شناسی‌ و اصول اخلاق ، فلسفه و تقابل آن در شرق و غرب مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

دکتر غلامرضا اعوانی استاد برجسته فلسفه کشورمان ، ضمن بیان استدلالهای قرآنی و شرح آیات متقن مبنی بر لزوم تفکر و تعمق در آفرینش و نظام هستی‌، دین مبین اسلام را مشوق اصلی‌ برای ورود به مباحث فلسفی‌ دانست . وی اضافه کرد که به نص صریح قرآن، راسخون در علم کسانی‌ هستند که به فهم عمیق در نظام خلقت می‌پردازند و در فلسفهٔ وجود تعمق می کنند.

دکتر ابراهیم دینانی یکی دیگر از سخنرانان نیز ضمن اشاره به روند تکامل فلسفه اسلامی در مشرق زمین و بویژه خاستگاه اصلی‌ آن ایران، کشور ایران را پیشقدم در بسط فلسفه اسلامی در میان دیگر کشورهای اسلامی دانست.

وی که از شاگردان فیلسوف فرزانه علامه طباطبایی می باشد و از نزدیک سال ها با ایشان محشور بوده و کسب فیض کرده است با بیان حدیثی از پیامبر بزرگ اسلام دربارهٔ تلاش مردمان پارس برای یافتن علم ، حتی در ثریا، افزود:سولات و مباحثی که ابوعلی‌ سینا در یکهزار سال پیش در زمینه فلسفه طرح کرده بود را در عصر حال می‌توان از زبان فیلسوفانی همچون مارتین هایدگر شنید.

وی ضمن انتقاد از غربزدگی فلسفی در میان جویندگان فلسفه به طرح موضوع گذر از فلسفه افلاطونی و ارسطویی توسط فلاسفه ایرانی‌ از ابن سینا تا علامه پرداخت و با ردّ نگاه‌های ناسیونالیستی در مقوله تاریخ فلسفه، ایران را خاستگاه اصلی‌ متفکران فلسفهٔ اسلامی دانست.

حجت الاسلام محمد حسن واحدی نیز علامه طباطبایی را استاد الاساتید و فیلسوفی بی نظیر دردوره معاصر توصیف کرد و شخصیت ایشان را را در حوزه فلسفه و عرفان و نیز تفسیر قران کریم شخصیتی ممتاز و برجسته دانست که تا ده ها سال ماندگار و بی رقیب خواهد بود.

رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی افزود:بی شک شخصیت علامه طباطبایی در دهه ها و قرن های پس از ایشان بیشتر شکوفا شده و در جوامع علمی و بالاخص کشورهای اسلامی بیشتر خواهد درخشید.

مقاله علمی حضرت ایت الله سبحانی که بدلیل کسالت نتوانستند به مالزی سفر کنند نیز در این همایش خوانده شد.

پرفسور عزیزان رئیس مرکز گفتگوی تمدنهای دانشگاه مالایا نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نوع همایش ها گفت : خوشحالم که امروز میزبان استادان برجسته ای از کشورهای مختلف بالاخص ایران هستم . وی برگزاری این همایش را فرصتی برای تعامل در فلسفه اسلامی و اشنایی بیشتر با تفکر و اندیشه فیلسوف بزرگ ایرانی یعنی علامه طباطبایی دانست .

خانم عزیزان افزود: این سومین همایش مشترک با ایران است و پیش از ان همایش این عربی و همایش وحدت اسلامی با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی نیز در این مرکز برگزار شده است .

در بخش پایانی قطعاتی زیبا از موسیقی سنتی توسط دانشجویان ایرانی‌ دانشگاه مالایا نواخته شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.