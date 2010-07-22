تمام دهیاران و روسای شوراهای روستاها در کرمانشاه آموزش امداد و نجات می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فضل الله رنجبرپیش از ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه امداد و نجات شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: طی سال 1388 تعداد 37 هزار و 200 نفر و در سه ماهه اول سال جاری پنج هزار و 700 نفر از نیروهای مردمی، کارکنان ادارات، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی آموزش های امداد و نجات را جهت مواقع بروز سوانح و حوادث غیرمترقبه دیده اند.

وی افزود: در سال جاری بیش از 40 فقره آتش سوزی در 250 هکتار از مراتع و مزارع گندم، جو و باغات میوه به وقوع پیوسته که با تلاش نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر و منابع طبیعی و آتش نشانی و دهیاریها به موقع عملیات اطفاء حریق صورت گرفته است.

رنجبر خاطرنشان کرد: تا پایان سالجاری تمامی دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاها در سطح بخش های تابعه آموزشهای امداد و نجات را خواهند دید.

برگزاری مانورهای امداد و نجات در بخش ها و مراکز دهستانها و سطح شهر کرمانشاه، تشکیل بانک اطلاعاتی سوابق حوادث سنوات گذشته و تجهیز ادارات به ابراز و امکانات لازم برای بکارگیری در مواقع بروز حوادث از تصمیمات این جلسه بود.