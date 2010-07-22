کاویانی در رده پنجم آسیا ایستاد/ قایقرانان روئینگ زن ایران به فینال A رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابتهای قایقرانی روئینگ قهرمانی جوانان آسیا با حضور 110 ورزشکار در چین پیگیری شد که در نهایت امیرحسین کاویان قایقران جوان کشورمان بعد از صعود از مرحله مقدماتی و راهیابی به فینال A این رقابتها به مصاف قایقرانانی از هنگ کنگ، کره جنوبی، قزاقستان، تایلند و چین رفت و در مکان پنجم آسیا ایستاد.

تیم دو نفره دو پاروی بانوان هم با ترکیب مهسا جاور و گوهرعلیپور در مصاف با نمایندگان اندونزی، هنگ کنگ، چین تایپه، ژاپن در مکان سوم قرار گرفت و راهی فینال A aد.

در ماده دوپاروی دو نفره مردان هم تیم کشورمان با ترکیب امیرحسین کاویانی و محمد رضا معتمدیان با قایقرانانی از هنگ کنگپف ژاپن، قطر، چین تایپه و قزاقستان مسابقه دادند و با ایستادن در مکان پنجم دور مقدماتی به فینال B راه یافتند تا برای کسب مقام نهم تا شانزدهم مسابقه دهد.

رقابتهای قهرمانی روئینگ جوانان آسیا در دو بخش زنان ومردان در مواد تک، دو و چهار نفره دو پارو و دو و چهار نفره تک پارو به مصاف حریفان آسیایی خود می روند.