دلایل رکوردشکنی ارائه اظهارنامه مالیاتی

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره ارائه اظهارنامه های مالیاتی گفت: تا ظهر روز گذشته چهارشنبه 30 تیرماه جاری، تعداد 3 میلیون و 205 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان تسلیم این سازمان شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته تا پایان روز 31 تیرماه که پایان مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی بود، 3 میلیون و 11 هزار فقره اظهارنامه به این سازمان تحویل شد، افزود: امسال تعداد اظهارنامه های تسلیم شده بیشتر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به روند تسلیم اظهارنامه‌ها، به نظر می رسد تعداد اظهارنامه های ارائه شده امسال به بیش از سه میلیون و 500 هزار فقره تا پایان مهلت مقرر برسد.

عسکری دلیل افزایش تعداد اظهارنامه‌های تسلیمی به سازمان در سالجاری نسبت به سال گذشته را علاقمندی و استقبال مردم به پرداخت مالیات اعلام کرد و افزود: همچنین با وجود رکود اقتصاد جهانی، فعالیتهای اقتصادی در ایران طی سال جاری افزایش یافته که افزایش تحویل اظهارنامه‌ها شاهدی بر این مدعا است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: این امر نشان می دهد که اقتصاد ایران فعال بوده و فعالان اقتصادی ایران نیز بیشتر شده اند.

محمود شکری معاون سازمان امور مالیاتی نیز پیش از این به مهر گفته بود: مودیان تهران، شمیرانات، شهرری، بومهن و استان خوزستان تا پایان روز شنبه دوم مرداد ماه سال جاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود مهلت دارند.

وی افزوده بود: بر این اساس، دفاتر سازمان امور مالیاتی در شهرها و مناطق مذکور در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه هفته آتی تا ساعت 22 نیز آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستند، همچنین شعبات بانکهایی که با سازمان امور مالیاتی همکاری می کنند و آدرسهای آنها در این دفاتر وجود دارد، نیز در این روزها آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی هستند.

شکری با تاکید بر اینکه مودیان سایر استانها فقط تا پایان روز پنج شنبه جاری 31 تیرماه جاری برای تسلیم اظهارنامه ها زمان دارند، تصریح کرده بود: حتی سایر استانهای شهر تهران که اسامی آنها ذکر نشده است نیز تا پایان پنجشنبه مهلت دارند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی اظهارنامه های تسلیم شده هنوز مشخص نشده است، عنوان کرده بود: متاسفانه مودیان مالیاتی در روزهای پایانی مهلت‌های تعیین شده بیشترین مراجعه را برای تسلیم اظهارنامه ها دارند.