تیم تنیس روی میز جوانان ایران به جمع هشت تیم برتر راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز این رقابت ها تیم جوانان ایران صبح امروز پنجشنبه در بازی اول نیما عالمیان با نتیجه 3 بر صفر از سد حریف خود گذشت. در بازی دوم محمد امین حنطه با نتیجه 3 بر یک حریف قدرتمند سریلانکایی خود را که در بازی های انتخابی المپیک مقام دوم و سهمیه المپیک را کسب کرده بود شکست داد. در بازی سوم نیز شاکر شجیراتی با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید و در مجموع این تیم با نتیجه 3 بر صفر سریلانکا را شکست داد و در بین 8 تیم برتر آسیا قرار گرفت.

تیم جوانان ایران در رده اول این رقابت ها با تیم های قزاقستان، هند و سریلانکا دیدار کرد که با قدرت از سد قزاقستان و سریلانکا گذشت و برابر هند هم در بازی بسیار نزدیکی، بازی را واگذار کرد.

محمد زارع پور سرپرست فدراسیون تنیس روی میز پس از کسب این نتیاج گفت: از عملکرد تیم جوانان راضی هستم و کادر فنی در حال تجزیه و تحلیل بازی ها هستند تا در دور دوم با قدرت تر حاضر شوند.

وی در ادامه افزود: تیم ما تیم کم تجربه ای است و به لطف خدا تا اینجا به خوبی پیش آمده است.

در قسمت بانوان هم تیم جوانان بانوان کشورمان برابر تیم قدرتمند ژاپن که عنوان دوم جهان را در اختیار دارد با نتیجه 3 بر صفر نتیجه را واگذار کرد.