رویکرد تحولی و جدید کمیته امداد در چشم انداز برنامه پنجم

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوزه حمایت و سلامت خانواده به دلیل اهمیت و گستردگی آن محور تحول در رویکرد جدید است و بر اساس این رویکرد در چشم انداز برنامه پنجم توسعه یک میلیون و 500 هزار خانوار وارد سیستم خدمات هدفدار و زماندار خواهند شد.

وی مددکاری و پذیرش مددجو را از مهمترین اولویتهای کاری در حوزه حمایت و سلامت خانواده عنوان کرد و گفت: در این رویکرد جدید افراد قبل از ورود به سیستم دریافت خدمات، مشاوره و در صورتی که نیازمند تشخیص داده شوند به عنوان مددجو پذیرش و به سایر افراد که نیازمند خدمات متناسب با نیاز آنان به صورت زماندار و هدفدار ارائه می شود.

مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد کشور اجرای طرح توسعه بیمه تامین اجتماعی مجریان طرحهای اشتغال، بیمه روستائیان و عشایر و اجرای طرح بیمه آتیه ایتام را از دیگر برنامه های کمیته امداد در سال جاری ذکر کرد و افزود: طرح بیمه ایتام از ماه مبارک رمضان در سراسر کشور اجرا می شود.

وی همچنین با بیان اینکه ایجاد آرامش روحی و روانی در خانواده های تحت حمایت از مهمترین وظایف حوزه حمایت و سلامت خانواده است، اظهار داشت: برای رسیدن به این اهداف باید همه بخشهای مختلف حوزه حمایتی دقت، سرعت و سلامت را سرلوحه کار خود قرار داده و با ابجاد آرامش و استقلال فکری در خانوادههای تحت حمایت آنان را توانمند و به سوی اشتغال حرکت دهند.

چگینی بازنگری در روشهای سنتی و بهره گیری از علم و فناوری در ارائه خدمات به محرومان را از دیگر موضوعات مهم در این حوزه عنوان کرد و یاد آور شد: اگر چه در سالهای اخیر مستمری ممدجویان و برخی از خدمات به صورت الکترونیکی پرداخت و ارائه می شود اما برای ارائه خدمات در زمان کوتاه کافی نیست و باید از برنامه های نرم افزاری به روز، جامع و کامل در حوزه های مختلف بهره برد.