ایران هیچگاه واگرایی قومیتی نداشته است/ تمسخر لهجه ها خواست دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قنادیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی با اشاره به برخی شائبه ها در زمینه تمسخر قومیت ها در صدا و سیما، اظهار داشت: با وجود اینکه در کشور ما قومیتهای مختلفی وجود دارد ولی ما ملتی یکپارچه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در هیچ برهه تاریخی واگرایی قومیتی نداشته ایم، بیان داشت: این امر به خاطر دین اسلام است چرا که فصل مشترک همه ایرانیان مکتب حیات بخش اسلام است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور تصریح کرد: این سازمان به عنوان یکی از دستگاههای تخصصی در حوزه هنر هر چیزی را که باعث شود همگرایی به واگرایی تبدیل شود را مطلوب نمی داند.

قنادیان با بیان اینکه بخشی از این مسائل در جامعه از حد دارد عبور می کند، افزود: دشمن امروز به دنبال دامن زدن به اختلافات قومیتی در ایران است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به لهجه های بومی تا حد محدود در رسانه ها به ویژه صدا و سیما قابل قبول است، خاطر نشان کرد: اگر در این زمینه پا فراتر گذاشته شود مردم واکنش نشان خواهند داد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به تاکیدات و فتوای رهبر معظم انقلاب در زمینه عدم توهین به قومیت ها و لهجه های موجود در کشور، افزود: این موضوع دارای حرمت شرعی است.

قنادیان با اشاره به تمسخر برخی لهجه های مختلف اقوام ایرانی در صدا و سیما، عنوان کرد: قوم لر در مجموعه ملت ایران حرکت منصفانه و معقولی داشته است.

وی تصریح کرد: گروههای عشایری و غیرعشایری این قوم در دفاع از مرزها و آرمانهای نظام و انقلاب به وفور زحمات زیادی را کشیده اند بنابراین به نظر می رسد ما نباید به سمتی حرکت کنیم که شانیت قوم لر زیر سوال برود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با تاکید بر اینکه رسانه ها از جمله صدا و سیما نباید به سمتی حرکت کنند که شخصیت اقوام زیر سوال برود، تصریح کرد: از طرف دیگر نباید به گونه ای عمل کرد که هویت ملی نیز مورد خدشه واقع شود.

وی تصریح کرد: در برخورد با قومیت ها باید نقطه تعادلی در نظر گرفته شود تا نه این موضوع واکنش های مردم را در پی داشته باشد و نه دشمنان از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استان لرستان در حوزه فرهنگی و هنری یک استان غنی است، یادآور شد: منابع فرهنگی هنری این استان بکر است و باید این ظرفیت های منحصر به فرد کشف شود.

قنادیان با اشاره به هنرهای بومی لرستان، افزود: موسیقی لرستان، موسیقی زندگی، کار و حیات است و روح حماسی در این موسیقی جریان دارد.

وی از موسیقی لرستان به عنوان گنج فرهنگی این استان یاد کرد و گفت: این ظرفیت می تواند فرهنگ ملی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با تاکید بر اینکه توجه به موسیقی لرستان دست نخورده باقی مانده است، بر ضرورت پیش بینی راهکارهایی به منظور معرفی هر چه بیشتر این هنر بومی تاکید کرد.