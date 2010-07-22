برداشت جو در گیلان آغاز شد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز برداشت جو در استان 78 هزار و 653 کیلوگرم جو به ارزش اقتصادی 198 میلیون و 570 هزار و 411 ریال به صورت تضمینی از جوکاران منطقه رودبار خریداری شده است.

وی یاد آور شد: خرید جو در منطقه رودبار پایان یافته و به زودی کار خرید این محصول در منطقه دیلمان آغاز خواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: جو یکی از سازگارترین غلات است که در شرایط آب و هوایی مساعد، در خاک حاصلخیز که قابلیت نگهداری آب در آن زیاد باشد و همچنین در خاکهای کهPH آنها بین هفت تا هشت باشد، تولید می‌شود.

وی عنوان کرد: این گیاه نسبت به گندم در برابر خشکی مقاوم تر است و بنابراین در آب و هوایی که آب، سبب محدود کردن تولید غلات می ‌شود، جو می‌ تواند بیشترین محصول را تولید کند.

بنیادی افزود: در شرایط دیم نیزعملکرد جو بهتر از گندم و چاودار است، تولید جو در همه نوع زمینی با بارندگی سالیانه 200 تا 250 میلیمتر امکان ‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: جو نسبت به دمای بالا (بیش از 32 درجه سانتی گراد) مقاوم استٰ اما در شرایط آب و هوای مرطوب، در برابر دمای بالا بسیار حساس است، دانه جو نسبت به گندم برای جوانه زدن به رطوبت کمتری نیاز دارد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یاد آورشد: جو از لحاظ مقاومت به سرما، نسبت به گندم در ردیف پایین تری قرار می گیرد و همچنین در مقایسه با سایر غلات، جو نسبت به شوری خاک، چه در مرحله جوانه زنی و چه در مراحل دیگر مقاوم تر است.