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۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

اجرای روشهای نوین آبیاری در بهسازی و بهبود کیفیت فضای سبز موثر است

اجرای روشهای نوین آبیاری در بهسازی و بهبود کیفیت فضای سبز موثر است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رشت گفت: اجرای روشهای نوین آبیاری فضای سبز شهری گامی موثر به منظور بهسازی و بهبود کیفیت فضای سبز است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد رضا شیرزاد ظهر پنجشنبه در جمع کارشناسان این سازمان افزود: مهمترین عملیات نگهداری فضای سبز شهری در ماههای گرم سال با توجه به توزیع نا متوازن نزولات جوی طی سال و بروز پدیده خشکسالی، آبیاری است.

وی ضمن اشاره به اجرای طرحهای بازپیرایی و توسعه فضای سبز شهری در سالهای اخیر و همچنین تغییر شرایط جوی و محدودیتهای منابع آبی، استفاده از روشهای نوین آبیاری در فضای سبز شهری را گامی موثر در بهسازی و بههبود کیفیت فضای سبز شهری و افزایش بهره وری از منابع آبی عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری رشت جداسازی سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز از آب آشامیدنی و طراحی شبکه آبیاری با استفاده از آب خام به منظور تامین آب مورد نیاز فضای سبز را از اولویتهای این سازمان ذکر کرد.

شیرزاد  در ادامه یاد آور شد: فاز مطالعاتی این طرح در پنج بخش از سوی شرکت مشاور ذیصلاح در حال مطالعه بوده که تا پایان تابستان سال جاری نهایی می شود.

کد مطلب 1121331

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