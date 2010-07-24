زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جسمی برادرش، گفت: در حال حاضر علائم حیاتی احمد خوب است و وضعیت هوشیاریاش نیز نسبتاً رضایتبخش است ولی مشکل جدی که او را اذیت میکند، تراشه تراکستومی ناحیه گلوی اوست.
وی افزود: به خاطر وجود این لوله در گلوی احمد، تنفس او دچار مشکل شده و هر روز هم این دریچه تنگتر میشود.
خواهر این شاعر انقلاب اضافه کرد: این تراشه دو سه روز یکبار تعویض میشود و با اینکه پزشکان خبره او سعی میکنند با احتیاط زیاد و در دقایقی کوتاه این کار را انجام دهند، تنفس احمد دچار مشکل میشود و به خصوص در این لحظات سخت نفس میکشد.
زینب عزیزی گفت: پزشکان انجام عمل جراحی تراکستومی روی گلوی احمد را منوط به پیشرفت او از لحاظ نورولوژیک دانستهاند.آنها از احمد میخواهند که در چند ثانیه نفسهای پیاپی بکشد اما از 10 باری که من از او میخواهم این کار را انجام دهد، یک بار قادر به انجام آن است.
وی درباره احتمال انتقال این شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) به خارج از کشور در صورت ناکافی بودن تجهیزات درمانی در داخل کشور، تاکید کرد: ما هر کاری را که به صلاح احمد باشد و در ایران امکانش فراهم باشد، انجام میدهیم ولی اگر نشد، مجبوریم او را به هر کشوری که شرایطی درمانی بهتری دارد، اعزام کنیم.
خواهر احمد عزیزی بار دیگر از تمامی پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه که توجه ویژهای به این شاعر اهل بیت (ع) دارند، صمیمانه قدردانی کرد.
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