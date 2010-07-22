توانمند سازی زنان در سطح جامعه باید مورد توجه همگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اشرف مهران ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد سفیران مهر استان گیلان افزود: تشکل مردمی و خیرخواهانه سفیران مهر بمنظور ایجاد فضا و بستر مناسب برای بهره مندی از توانایی های بانوان در عرصه های مختلف تشکیل شده و تشکل سفیران مهر گیلان ارتقای نقش بانوان در جامعه را هدف گذاری کرده است.

وی عنوان کرد: در تشکل سفیران مهر بدنبال ایجاد حس همدلی و همکاری و همفکری میان بانوان بوده و با جمع شدن با یکدیگر در تلاش هستیم که مسائل و مشکلات زنان را رفع کرده تا اینکه بتوانند در جهت رشد و اعتلای جامعه قدم بردارند.

همسر استاندار گیلان اظهارداشت: ایجاد فضای مناسب برای هم اندیشی همسران فرمانداران، همسران مدیران دستگاههای اجرایی و شهرستانها بمنظور شناسایی و رفع مشکلات اقشار آسیب پذیر بویژه بانوان بطور مستمر در این تشکل پیگیری و دنبال می شود بطوریکه عمده ترین فعالیتهای سفیران مهر همچنان بصورت خیرخواهانه در سطح استان و شهرستانها در سال 1389 ادامه می یابد.

وی مشارکت مردمی در کارهای حسنه و خیرخواهانه را ستود و افزود: حضور فعال و موثر زنان و توانمندسازی آنان در سطح جامعه باید مورد توجه همه باشد و اگر این توجه بصورت داوطلبانه و خیرخواهانه باشد می تواند بالاترین عبادت و بندگی به خداوند باریتعالی محسوب شود.

مهران در ادامه از اعضای سفیران مهر استان خواست برنامه های اجرایی خود را اطلاع رسانی کرده و گزارش عملکرد سفیران مهر هر شهرستان را برای جمع آوری و اطلاع رسانی کلی به دبیرخانه این ستاد ارسال کنند.