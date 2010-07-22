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۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

زلزله اشکنان فارس 20 میلیارد تومان خسارت وارد کرد

زلزله اشکنان فارس 20 میلیارد تومان خسارت وارد کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لامرد فارس از وارد شدن خسارت حدود 20 میلیارد تومانی در پی وقوع زلزله در حوالی اشکنان این شهرستان خبر داد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: این زلزله خسارات زیادی به منازل مسکونی چهار روستای"ده پائین"، "کدیون"، "زین الدین" و "پسوند" وارد کرد.

وی با بیان اینکه شب گذشته یک پس لرزه دیگر در مناطق مذکور به وقوع پیوست افزود: در خصوص وقوع دوباره زمین لرزه در این مناطق هیچ گونه پیش بینی نشده و در حال حاضر مردم در چادرهای تعیین شده اسکان دارند.

فرماندار شهرستان لامرد اعلام کرد که آب و برق در روستاهای مذکور نیز وصل شده است.

ساعت هشت دقیقه و 10 ثانیه بامداد چهارشنبه زلزله ای به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر حوالی اشکنان در شهرستان لامرد فارس را لرزاند که علاوه بر تخریب در خانه های روستایی منطقه، 11 نفر مصدوم و یک نفر نیز کشته بر جای گذاشت.

کد مطلب 1121342

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