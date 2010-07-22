وضعیت امنیت کرمان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان دادگستری کرمان اظهار داشت: استان کرمان از حیث امنیتی مشکلی ندارد و باید در خصوص بالا بردن احساس امنیت در جامعه اقدام شود.

وی با اشاره به بررسیهای امنیتی صورت گرفته در کرمان افزود: هیچ مشکل خاص امنیتی در کرمان وجود ندارد.

نجار با تاکید بر ادامه روند صعودی امنیت در کرمان افزود: روند همکاری نزدیک بین دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی در استان ادامه خواهد یافت.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: باید در راستای اجرای صحیح قانون تلاش شود و برای رسیدن به این مسئله تسهیل در اجرای قانون با جدیت دنبال می شود.

نجار ادامه داد: باید از قوانین موجود در راستای حل مشکلات استفاده کرد و نباید به دنبال تصویب پی درپی قانون باشیم.