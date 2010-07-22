یک میلیون کودک عضو کانونهای پرورش فکری کودکان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صادق رضایی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره جوان در ارومیه، افزود: اجرای 40 عنوان برنامه اوقات فراغت در کانون فرهنگی هنری سراسر کشور طی تابستان سال جاری جهت غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان عضو در دست اجرا است.

وی کتابخوانی، قصه‌گویی، تئاتر، اردوهای تربیتی و نمایش عروسکی را از جمله برنامه های اوقات فراغت در این مراکز عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان را فراهم می کند.

وی فصل تابستان را بهترین زمان برای برگزاری دوره‌ ها و کلاس ‌های آموزشی، علمی و فرهنگی، کودکان در راستای رشد مهارت‌های ذاتی آنها دانست و ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی در آغاز تابستان نیز می تواند روحیه و امید مضاعفی در مجموعه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برای آغاز فصل جدیدی از فعالیت‌های این کانون ایجاد کند.

مدیرعامل کانون فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان ضمن تقدیر از تلاش‌های آموزش و پرورش آذربایجان غربی در راستای برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: تعامل و همکاری مسئولان این استان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رضایت‌ بخش است.

رضایی در پایان اهتمام جدی برای برگزار کلاس‌های اوقات فراغت کودکان را خواستار شد و خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز هم‌پای دیگر نهادها در راستای پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان گام‌های مثبتی برداشته است.

