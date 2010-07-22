فرانسه متزلزل و سرخورده تحت حکومت سارکوزی / افزایش ناامنی و خشونت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت : سارکوزی با سبک و روش حکومتش تمام قابلیتهای اصلاحات در فرانسه را از بین برد. به این ترتیب یک کشور نابسامان و متزلزل به وجود آمد که با خودش هم سر ستیز دارد.

نویسنده در ادامه به شرح اوضاع نابسامان فرانسه تحت رهبری سارکوزی پرداخته و می نویسد: ماموران کنترل پرواز فرودگاهها در این کشور اعتصاب می کنند چرا که مزایای خود را در خطر می بینند. در سراسر این کشور بر اساس ارزیابی اتحادیه های کارگری دو میلیون معترض به خیابانها ریختند، زیرا آنها نگران این موضوع هستند که سن بازنشستگی در کشورشان افزایش یابد.

نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که با این اوضاع آیا فرانسه هنوز قابل نجات دادن است؟ در سومین سال حکومت سارکوزی بر فرانسه این کشور به کشوری متزلزل و غیر قابل اصلاح تبدیل شده که با خودش هم سر ستیز دارد.هر کسی با چنگ و دندان از منافع شخصی خود دفاع می کند. این تصویر تیره از فرانسه با حوادث دیگری از جمله پرداخت وامهای غیر قانونی به حزب نیکلا سارکوزی شدت می گیرد و به درگیریهای خیابانی جوانان این کشور با پلیس منتهی می شود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: جریانات سیاسی در فرانسه به مردم این کشور نشان داد که سارکوزی آن دگرگون کننده شرایط که زمانی می خواست باشد نیست. به جای آن وی رئیس جمهوری است که شدیدا به یک حکومت بر مبنای پارتی بازی اعتقاد دارد.

البته سارکوزی از در هم شکستن باندهای پارتی بازی در کشور استقبال کرده است، اما از آن جمهوری بی عیب و نقصی که وی وعده داده بود خبری نیست.

در ادامه این مطلب با تاکید بر اینکه شرایط در فرانسه حتی نسبت به دوران سلف سارکوزی نیز بدتر شده است، آمده است: سارکوزی حتی به ظاهر یکبار هم خود را در مسیر شفاف سازی جریانهای فرانسه نشان نداد. وی حتی با روشهای نادرست روشنکفرانه اش به فهم و شعور انسان های سالم در این کشور توهین کرد.

بسیاری از مردم فرانسه و طرفداران وی به این اقدامات سارکوزی نگاه کردند و با دلسردی از او روی برگرداندند. مطمئنا پیشبرد همه امور از وی انتظار نمی رفت. اما سارکوزی جوی را در کشور ایجاد کرد که ناامنی و خشونت طلبی روزافزون در آن نمایان شد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: وضعیت در این کشور به قدری متشنج است که هیچ کس محدودیتی را برای پیشبرد اصلاحات نمی پذیرد. حالا در چنین شرایطی سارکوزی با ناشی گریهای خود حتی افراد داوطلب برای انجام اصلاحات را نیز خشمگین کرده است. کشور فرانسه تحت برنامه ریزیهای وی به یک کشور لجباز و متزلزل تبدیل شده است.

