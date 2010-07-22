یک مزدور دیگر رژیم صهیونیستی در لبنان به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، دادگاه نظامی لبنان به ریاست نزار خلیل، حکم اعدام یکی از مزدوران رژیم صهیونیستی به نام حسن احمد را صادر کرد که دومین حکم صادره علیه مزدوران این رژیم طی ماه جاری به شمار می رود.



دادگاه نظامی لبنان اوایل ماه جاری، حکم مشابهی درباره علی منتش به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی صادر کرده بود.



حسن احمد سومین مزدوری است که پس از گذشت یک سال از همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم می شود.



وی مزدوری برای رژیم اشغالگر قدس را از سال 2008 از طریق تماس با فردی در سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) به نام "ایلی"آغاز کرد؛ وی برای این خیانت بزرگ خود به لبنان، پولهای هنگفتی نیز دریافت می کرد.



این مزدور از طریق زمینی به مناطق اشغالی رفت و دوره آموزشی با دستگاههای شنود را نزد یک کارشناس صهیونیست به نام موسی گذراند.



وی اطلاعاتی را درباره برخی مراکز بهداشتی و فرهنگی متعلق به حزب الله و جنبش امل و همچنین اسامی مسئولان مقاومت در منطقه القنطره را همراه با آدرس دقیق منازل آنها در اختیار موساد اسرائیل قرار داد.



با وجود کشف شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد به این مزدور اطمینان می داد که دستگاه شنودی که در اختیارش قرار دارد، قابل شناسایی نیست و او می تواند به مزدوری خود ادامه دهد، غافل از اینکه اوضاع بر وفق مراد صهیونیستها نبود و این مزدور در دام نیروهای امنیتی لبنان افتاد و به صف منتظران اجرای حکم اعدام به جرم خیانت پیوست.



چوبه دار در انتظار حسن احمد و مزدورانی دیگر همچون محمود رافع و علی منتش و بسیاری دیگر از مزدوران رژیم صهیونیستی است.



سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با هشدار درباره خطرات بزرگ شبکه های جاسوسی و مزدوری رژیم صهیونیستی در لبنان بر ضرورت مقابله جدی دستگاههای قضایی و امنیتی با این پدیده خطرناک و اعدام مزدوران این رژیم تاکید کرده است.