58 هزار واحد مسکونی طی سال جاری نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در زنجان افزود: احیاء و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده یکی از اولویتهای دولت دهم است که در هفته دولت 10 هزار واحد و تا پایان سال 48 هزار که در مجموع در سال جاری 58 هزار واحد مسکونی احیاء و نوسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: با کلیه ابزار و منابع نسبت به تسریع در روند بازسازی بافت های فرسوده اقدام می نماید که دولت دهم بیشترین سهم را در نوسازی بافتهای فرسوده دارد.

صادقی خاطرنشان کرد: در برنامه دوم و سوم هزار و 68 هزار هکتار از بافتهای فرسوده را احیا کردیم که در برنامه پنجم به 3 هزار و 500 هزار هکتار رسیده که 3.5 برابر نسبت به 26 سال گذشته شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی برنامه دولت دهم برای تسریع در روند احیای بافتهای فرسوده مبتنی بر حضور و مشارکت گسترده مردم پایه ریزی شده است، لذا دولت تلاش می کند که بستر لازم را برای حضور فعال مردم دراین بخش فراهم کند.

صادقی با بیان اینکه احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده از اولویت های مهم دولت دهم به شمار می رود، افزود: آمار بیانگر این است که دولت نهم و دهم بیشترین سهم را در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده داشته است.

صادقی با بیان اینکه ودیعه اسکان موقت و اعمال تخفیف در پروانه ساختمان به عنوان مهم ترین بسترهای تشویقی و ترغیبی در زمینه تسریع در امر احیای بافتهای فرسوده است، ادامه داد: یکی از اقدامات برجسته دولت برای فعال کردن و نوسازی بافت های فرسوده، بازگشایی معابر با اختصاص اعتبارات دولتی است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون 100 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی شده است و امسال نیز نوسازی 10 هزار واحد طی هفته دولت و 40 هزار واحد نیز تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

صادقی در ادامه به اقدامات انجام شده در استان زنجان در زمینه بهسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: محور دلجویی - داودقلی از بزرگترین پروژه هایی است که در این استان تا به حال انجام گرفته است.

صادقی با اشاره به اینکه کار تملک در حوزه بهسازی بافت های فرسوده، بسیار زمانبر است، تصریح کرد: وجود قنات و چاه های متعدد در بستر محور دلجویی باعث به وجود آمدن یک مشکل اساسی در روند اجرایی این محور شده است، اما با این وجود سعی می کنیم که این محور در موعد مقرر بازگشایی شود.

همچنین عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به وجود 511 هکتار بافت فرسوده در شهر زنجان گفت: مجموع بافت فرسوده در سطح استان 750 هکتار است.

محمد آئینی از رسانه ها به عنوان حامیان اصلی دولت در فرهنگ سازی برای تسریع در احیای بافتهای فرسوده در کشور یاد کرد و ادامه داد: سیاست جدید وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی علاوه بر تشویق مردم در احیای بافت های فرسوده، ترغیب انبوه سازان برای ورود به این عرصه است.