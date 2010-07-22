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۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

کمالی:

برخورد با قاچاق دام از مرزهای شرقی تشدید می شود

برخورد با قاچاق دام از مرزهای شرقی تشدید می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی استاندار کرمان با تاکید بر لزوم جلوگیری از شیوع بیماریهای مهلک دامی گفت: برخورد با قاچاق دام از مرزهای شرقی به کرمان با جدیت تشدید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی ظهر پنجشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرمان اظهار داشت: در راستای مقابله با شیوع بیماریهای مهلک دامی از جمله تب برفکی برخورد با پدیده قاچاق دام در استان کرمان تشدید می شود.

وی افزود: تمامی این دامها توقیف و با قاچاقچیان برخورد قانونی خواهد شد.

کمالی تاکید کرد: اقدامات نیروی انتظامی در توقیف محموله های قاچاق دامی باید با جدیت بیشتری انجام شود.

معاون استاندار کرمان شیوع بیماری دامی از طریق دامهای قاچاق را موجب تضعیف صنعت دامپروری در کشور دانست.

وی همچینین خواستار اجرای طرح شناسنامه دار کردن و پلاک کوبی دامهای بومی و جدا سازی دامهای بومی از غیر بومی شد.

کد مطلب 1121398

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