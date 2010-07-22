برگزاری بیش از 100 برنامه در ایام هفته جوان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: همزمان با ایام هفته جوان بیش از 100 برنامه در سطح منطقه ای، استانی و شهرستانی در استان کردستان و با مشارکت دستگاه های دولتی و سازمانهای مردم نهاد برگزار می گردد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های ایام هفته جوان در استان کردستان با همکاری تمامی دستگاه های دولتی و با مشارکت سازمانهای مردم نهاد حوزه جوانان برگزار می شود که تلاش شده است در جریان برگزاری این برنامه ها از مدیریت و توان خود جوانان نیز استفاده شود.

مدیر امور جوانان استان کردستان افزود: برنامه های ایام هفته جوان در استان کردستان از دو رویکرد اصلی توجه بیشتر به شناسایی شخصیت حضرت علی اکبر (ع) و معرفی آن حضرت برای نسل جوان و همچنین نشاط آفرینی و افزایش روحیه شاط و شادابی برای نسل جوان به عنوان دو رویکرد اصلی برای برنامه های ایام هفته جوان در این استان در نظر گرفته شده است.

احمدی در ادامه با اشاره به برنامه های شاخص ایام هفته جوان در استان کردستان بیان داشت: برگزاری جشن میلاد حضرت علی اکبر (ع) و تجلیل از 21 جوان برتر و نمونه، افتتاح کانون نیلوفران آبی ویژه تسهیل در امر ازدواج جوانان و برگزاری همایش کوهپیمایی با حضور خانواده های سنندجی در دامنه کوه آبیدر از جمله مهمترین این برنامه ها به شمار می رود.

وی دیدار با خانواده های شهدای جوان و غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری محفل های انس با قرآن به همت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی جوانان، برگزاری رقابت های ورزشی در سطح استان و به صورت منطقه ای و شهرستانی، نشست تخصصی جوان یاوران حوزه فرهنگ و هنر و برگزاری 40 نشست تخصصی گفتمان های جوانی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی را از جمله دیگر برنامه های ایام هفته جوان در این استان ذکر کرد.

مدیر امور جوانان استان کردستان در پایان یادآور شد: اولویت اصلی برای برگزاری هر چه بهتر برنامه های حوزه جوانان در استان کردستان بهره گیری از توان و حضور خود جوانان بوده و در این راستا بیش از 15 سازمان مردم نهاد متولی اصلی بخشی از برنامه ها هستند.