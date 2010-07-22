ایران در تولید فیلم مقام سیزدهم دنیا را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، جواد شمقدری ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم رحمت در نشست مشترک با هنرمندان سینما در تبریز اظهار داشت: حجم تولید فیلمهای داخلی نسبت به سطح جهانی از جایگاه خوبی برخوردار است به خصوص در زمینه فیلم کوتاه از شاخص ترین کشورها هستیم.

وی افزود: در کشور 100 هزار فیلمساز و 400 کارگردان وجود دارد که تعدادقابل توجهی را شامل می شود که در این میان، فعالیت های کارگردانان زن در ایران نسبت به سطح جهانی بالاتر است.

شمقدری همچنین خاطرنشان کرد: نقاط ضعف حوزه سینما و فیلم در وزارت شناسایی و راهکارهای آنها جهت رفع آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه سینما پیش قراول در توسعه فرهنگی کشور است افزود: در جهت افزایش تعداد مخاطبان سینما و ارتقای کیفیت سالن های سینما نیز وزارت اقدامات ارزشمندی را آغاز کرده است.

وی با اشاره به دیگر مزیت های سینمای ایران، گفت: مرکز فیلم خانه ملی ایران جزو شاخص ترین ها در دنیا بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار است.

وی تعداد جشنواره هایی را که سالانه در ایران برگزار می شود 40 جشنواره فیلم عنوان کرد و افزود: این تعداد تا 500 جشنواره فیلم کوتاه و بلند در موضوعات مختلف و آزاد در کشور قابل افزایش است.

وی همچنین با اشاره به حمایت معاونت سینمایی وزارت از تولیدات داخلی در جهت توسعه فرهنگی، ایجاد مرکز عرضه فیلم ایرانی را ضروری دانست.

معاون سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیشب جهت شرکت در اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت در تبریز بسر می برد و تاکنون با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و از سینماهای فلسطین،‌فرهنگیان،‌قدس و 29 بهمن تبریز بازدید کردند.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت با معرفی آثار برتر و برگزیده عصر امروز در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز به پایان می رسد.

معاون سینمائی وزارت ارشاد همچنین عصر امروز با خبرنگاران نشست رسانه ای خواهد داشت.