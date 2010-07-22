تشکیل مثلث توافق در حمل و نقل درون و برون شهری

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد رویانیان ظهر پنجشنبه در نخستین نشست روسای اتحادیه های اتو دربست، وانت بار و کرایه اتومبیل کشور در تبریز از توافق سه جانبه وزارت بازرگانی، وزارت کشور و ستاد سوخت کشور برای حل مشکل اتحادیه های اتو دربست، وانت بار و آژانس های اتومبیل کرایه ای خبر داد.

رویانیان افزود: بنا بر توافق سه جانبه صورت گرفته با طرفین صدور پروانه صنفی بر عهده اتحادیه ها و صدور پروانه اشتغال برای فرد یا شرکتهای حمل و نقل بر عهده شهرداری ها می باشد.

وی با بیان اینکه اولویت کار با ساماندهی شرکت های حمل و نقل درون شهری و برون شهری است اظهار داشت: تاکنون متاسفانه آمار دقیقی از میزان خودروهای شاغل در بخش اتو دربست، وانت بار و کرایه اتومبیل وجود ندارد که با تمهیدات صورت گرفته به زودی طرح ساماندهی این صنف در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس حمل و نقل ستاد سوخت کشور گفت: قیمت تمام شده بنزین در کشور برای دولت رقم بالای است ولی دولت این سوخت ارزشمند را با رقم 100تومان در اختیار عموم قرار می دهد که اگر این روند مصرف بنزین در کشور ادامه پیدا کند در سال آینده ایران جزو کشورهای وارد کننده نفت در جهان خواهد بود.

سردار رویانیان در ادامه تصریح کرد: بنا بر قانون دولت حق دارد به مقدار تولید داخل سهمیه در اختیار مردم قرار دهد و مابقی باید با نرخ آزاد عرضه شود.

وی ادامه داد: ضرورت اجرای طرح ملی هدفمند کردن یارانه ها در کشور نیز برای جلوگیری از ائتلاف بی رویه منابع ملی می باشد.

در ادامه این نشست رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مشکلات موجود در ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور بالاخص آذربایجان شرقی اظهار داشت: فرسوده و بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل جاده ای از میانگین کشوری یکی از مشکلات و نگرانیهای آذربایجان شرقی در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است چرا که حمل و نقل به عنوان چرخه اقتصادی به شمار می رود.

صادق نجفی در این نشست افزود: در سند چشم انداز 20ساله کشور آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصادی شمالغرب کشور انتخاب شده است و با توجه به این امر جوان سازی و توجه ویژه به حوزه حمل و نقل در این استان بسیار مهم است.

در ادامه همچنین رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی خواستار روان سازی بحث ارائه تسهیلات در حوزه حمل و نقل شد.