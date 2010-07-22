شناسایی 41 روستا برای پرداخت تسهیلات طرحهای اشتغالزا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان افزود: برای این روستاها چهار میلیارد و 100 میلیون تومان از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیلات پرداخت می‌ شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هفت هزار و 672 طرح در قالب طرح‌ های بنگاه ‌های اقتصادی زودبازده در این استان به بهره ‌برداری رسیده است، عنوان کرد: تاکنون 15 هزار و 656 فرصت شغلی از طریق بنگاه‌های زودبازده ایجاد شده است.

محمدی اضافه کرد: تاکنون 21 هزار و 350 طرح به کارگروه جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند که از این تعداد 11 هزار و 346 طرح مصوب به بانک‌های عامل استان معرفی شدند.

به گفته وی طرحهای مصوب با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 145 میلیارد ریال زمینه اشتغال 27 هزار و 802 نفر را فراهم کرده است.

وی در خصوص ایجاد اشتغال در سال جاری در سطح استان، خاطرنشان کرد: تاکنون 16 دستگاه اجرایی توانایی خود را برای ایجاد اشتغال اعلام کرده اند.

محمدی به ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و بیان داشت: به منظور اعطای تسهیلات به طرحهای مشاغل خانگی و ایجاد و توسعه اشتغال از طریق کسب و کار خانگی مستقر در شهر و روستا 505 میلیون تومان اعتبار به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

به گفته وی در راستای این مهم به شرکتهای پشتیبان از طرح های خانگی به ازای حمایت از هر طرح یک میلیون تومان اعطا می شود.

وی در خصوص پرداخت یارانه به طرحهایی که زمان بهره برداری آن بیش از 24 ماه طول کشیده است، اظهار داشت: در راستای تعیین تکلیف سهمیه یارانه ابلاغی سال 1385 به منظور حمایت از طرح های مذکور افراد واجد شرایط تا امروز 31 تیرماه جهت دریافت یارانه مهلت داشته اند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: مانده اعتبارات پرداخت شده در صورت عدم جذب به حساب خزانه واریز می شود.