شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج شورای نمونه کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در همایش اخیر مسئولان دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور که در جوار حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (ع)" بر گزارشد، رتبه اول کشوری به لحاظ فعالیت تبلیغاتی به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج داده شد.

اجرای برنامه های پر بار در دهه مبارک فجر روز جهانی قدس، 16 آبان و مراسم سالگرد ارتحال امام از جمله علل انتخاب شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرج به عنوان برتر کشوری بود.

فعال سازی ادارات و نهاد های عمومی شهرستان کرج و ارتقا سطح کمی و کیفی برنامه های اجرایی از دیگر برنامه های موفق در سال گذشته بوده است.