جزئیات واگذاری بازرسی از خرده فروشان به اصناف / آزمون بزرگ اصناف کشور

رضا کرمی در گفتگو با مهر گفت: با ابلاغیه وزیر بازرگانی به شورای اصناف کشور، ماموریت بازرسی از واحدهای خرده فروشی و دارندگان پروانه صنفی، رسما از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جدا و به شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور سپرده شد، بر این اساس کار از اول مردادماه آغاز شده است.

مدیر واحد نظارت و بازرسی اصناف افزود: هرچند در سال گذشته نیز مسئولیت بازرسی ده استان کشور به صورت کامل به اصناف واگذار شده بود، اما امسال با هوشمندی وزیر بازرگانی، این ماموریت در سراسر کشور به اصناف واگذار شد، این درحالی است که کرمانشاه، خراسان رضوی، ارومیه، اردبیل، گیلان، همدان و کهکلویه و بویر احمد نیز تجربه این کار را در سال گذشته داشته اند.

وی تصریح کرد: سپردن موضوع نظارت و بازرسی بر واحدهای خرده فروشی تجربه بسیار گرانقیمتی است که دولت با اعتماد به جامعه اصناف کشور، این فرصت را فراهم کرده است، در مقابل تجربه نشان داده است که انصافا اصناف نیز در اجرای ماموریتهای خود، خوب عمل کرده اند.

کرمی گفت: براساس ابلاغیه وزیر بازرگانی، مطابق آیین نامه اجرایی ماده 45، بحث بازرسی و رسیدگی به شکایات از واحدهای صنفی به اصناف واگذار شده است که ما نیز این کار را با دقت انجام خواهیم داد، لذا همانند سازمان حمایت برای اعیاد مختلف دستورات خاص صادر کرده ایم و حتی در مواقع خاص نظیر سال نو، تشدید بازرسی ها را صورت داده ایم که سال گذشته، از نیمه اسفند تا پایان فروردین ماه این طرح اجرا شد.

آغاز اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت در ماه مبارک رمضان

این مقام مسئول در شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: ابلاغیه اجرای بازرسی و نظارت در ماه مبارک رمضان نیز امروز (شنبه دوم مردادماه) ابلاغ شده است تا بر این اساس، از دهم مردادماه تا اواسط ماه مبارک رمضان، فاز اول طرح نظارت و بازرسی اجرا شود و بعد از آن در دهه سوم مردادماه، کار نظارتی ویژه بازگشایی مدارس اجرا شود. در کنار این امر، بازرسی نمایشگاههایی که به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار خواهد شد نیز در دستور کار است.

کرمی گفت: در مقطع زمانی قبل از ماه مبارک رمضان تا زمان بازگشایی مدارس، تمرکز ویژه ای بر توزیع مواد پروتئینی و لبنی خاص ماه مبارک رمضان و پوشاک و سایر مایحتاج مردم خواهیم داشت و در یک دوره 40 روزه، کار فشرده ای را تعریف کرده ایم.

مدیر واحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: در ایام بازگشایی مدارس، 4 هزار نمایشگاه در سراسر کشور برگزار خواهد شد که کالاهای مورد نیاز مردم را با 10 تا 15 درصد تخفیف ارایه می کنند، بر این اساس، به دلیل استقبال مردم، ماموران ما در نمایشگاه مستقر هستند و شکایات را به صورت لحظه ای رسیدگی می کنند.

935 هزار بازرسی از واحدهای صنفی

کرمی سپس به بیان آمارهایی در خصوص نظارت و بازرسی در سه ماهه ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: در این مدت، 935 هزار بازرسی در سطح کشور انجام شده است که از این تعداد، 53 هزار و 32 پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است، این تعداد پرونده نشان می دهد اصناف به هیچ عنوان از تخلف نمی گذرند.

وی اظهار داشت: گزارشات مردمی دریافت شده در بخش کمبود و گرانی کالا در مجموع 240 هزار و 80 مورد بوده است که 64 درصد این آمار مربوط به کالا و 36 درصد مربوط به خدمات بوده است.

به گفته مدیر واحد نظارت و بازرسی اصناف، کار بازرسی در سراسر کشور با حضور 5 هزار بازرس ثابت و رسمی و 3 هزار بازرس افتخاری صورت می گیرد که این افراد به دقت بازار را رصد می کنند، ضمن اینکه سبد کالاهای پرمصرف مردم نیز مشخص است و باید کنترل شود.

وی ادامه داد: اصناف بیش از 50 هزار کارمند در 7 هزار و 600 اتحادیه دارند، بنابراین ناوگان اصناف بالقوه قوی است و باید بالفعل شود؛ به شرط اینکه صفرتا صد کار به اصناف واگذار شده باشد که این کار هم اکنون، با ابلاغیه وزیر صورت گرفته است.

این مقام مسئول در شورای اصناف کشور ابراز امیدواری کرد تا از سال آینده، میزان تخلفات به شدت کاهش یابد.

بازنگری نرخها

وی با بیان اینکه اصناف حرفهای متعددی بر روی موضوع نرخ گذاری دارند، گفت: اعتقاد ما این است که باید در بسیاری از مواقع نرخ گذاری مورد بازنگری قرار گیرد و آنالیز قیمتی مشخص باشد چراکه به نظر می رسد امیدواریم یکی از خروجی های بسیار مفید طرح هدفمند کردن یارانه ها، عدالت است و اعتقاد داریم که کالاها با اجرای این طرح، نه تنها گران نمی شود بلکه ارزان می شوند.

کرمی نظارت در ماه مبارک رمضان را آزمونی بزرگ برای اصناف کشور دانست و گفت: اعتقاد داریم که وزیر بازرگانی آگاهانه و با شناختی که از ساختار واحدهای صنفی و توانمندی های اصناف دارد، کار را به آنها محول کرده است؛ چراکه در سفرهای استانی توانمندی اصناف را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داده است.

وی تصریح کرد: اصناف یک مجموعه توانمند برای این کار است؛ چراکه رئیس اتحادیه خود کاسب است و از طرف مردم تعیین می شود. از سوی دیگر، ارتباط مردم نیز با این مجموعه بسیار ساده است چراکه در یک جا آنها فروشنده و در صد جای دیگر خریدار هستند، بنابراین موقعیت را می شناسند و مبادی قیمتی و ورودی کالا را به خوبی می دانند و می توانند نظارت کنند.

به اعتقاد کرمی، تنظیم بازار به معنای کلان، یک بحث نظارتی- حاکمیتی است. از سوی دیگر، واحدهای صنفی که از قانون نظام صنفی تبعیت می کنند، کنترل این کار را به راحتی صورت می دهند و می توانند بازار را رصد کرده و نظم و ترتیب خاصی را در بازرسی ها حاکم کنند.

وی یکی از برنامه های واحد بازرسی اصناف را شفاف کردن فعالیت واحدهای صنفی دانست و گفت: این شفافیت به نحوی صورت می گیرد که اگر فردی وارد مغازه می شود، کیفیت و قیمت کالا را بداند و حق انتخاب داشته باشد. کار اصلی ما بسترسازی این موضوع است.

کرمی معتقد است که بحث مبارزه با تخلف، کار بسیار ساده ای است در حالی که بحث پیشگیری و آموزش اصناف در دستور کار قرار دارد و بر این اساس، اطلاعیه های لازم را از طریق اتحادیه ها به اصناف ارایه خواهد شد تا این شفافیت را حاکم کنند و هم اصناف و هم مصرف کنندگان از حقوق خود آگاه شوند.

مدیر واحد نظارت و بازرسی اصناف گفت: به نظر می رسد که خرده فروشی نقش عظیمی در بازار دارد که این به خوبی به عهده اصناف است. بر این اساس اطمینان می دهیم که در سالهای آتی، اصناف شفاف خواهیم داشت که هم در اشتغالزایی بیش از گذشته کمک می کنند و هم در حوزه خمات رسانی یاری رسان خواهند بود.

وی اظهار داشت: اعتقاد داریم که تخلف در اصناف بیش از 5 درصد نیست. عمده تخلفاتی که از سوی اصناف صورت می گیرد، بحث عدم نصب اتیکت قیمت است و بحثهای دیگر، گرانی کالا است که باید با آنها برخورد شود. اتحادیه های کشوری نیز به کمک ما می آیند. کرمی گفت: روزی خواهد آمد که فروشندگان و تولیدکنندگان بهترین کالا را به مردم می دهند.