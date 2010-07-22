سال 65 بیشترین و سال 79 کمترین تولدها رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسلامی افزود: رکورد بیشترین میزان تولد با 2 میلیون و 256 هزار نوزاد متعلق به سال 65 و کمترین تولد نیز با یک میلیون و 95 هزار نوزاد متعلق به سال 79 است.

وی با اشاره به اینکه بررسیها در سال 88 نشان داد در تمام استانهای کشور رشد جمعیت مثبت بوده و در هیچ استانی مرگ و میر از موالید پیشی نگرفته است افزود: در سال 88 یک میلیون و 348 هزار تولد و در سال 87 یک میلیون و 300 هزار تولد ثبت شد که نشان دهنده سیر صعودی موالید در کشور است.

اسلامی ادامه داد: در مجموع از سال 65 در کشور با کم شدن تدریجی تولدها مواجه هستیم و این سیر نزولی تا سال 82 ادامه داشت که از این سال به بعد با افزایش میزان تولدها روبرو هستیم.

وی افزود: هم اکنون اختلاف چشمگیری بین دختر یا پسر بودن نوزادان وجود ندارد و تعداد آنها مساوی است.

رئیس اداره جمعیت و تنظیم خانواده وزارت بهداشت با اعلام اینکه منابع دسترسی به آمار در خصوص میزان تولد، مرگ، ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال و نتایج سرشماریهای مرکز آمار ایران است گفت: پیش از این سرشماریها هر 10 سال یکبار انجام می‌شد که پس از سرشماری سال 85 مقرر شد هر 5 سال یکبار سرشماری صورت گیرد و وزارت بهداشت در نظر دارد تا با همکاری مرکز آمار ایران برخی سئوالاتی را که می‌تواند نتایج سرشماری درخصوص جمعیت، تولد و مرگ و میرها را دقیق‌تر کند در پرسشنامه‌های سرشماری سال 90 بگنجاند.