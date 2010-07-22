نقاط حادثه خیز چهارمحال و بختیاری رفع نقص می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، ایرج حسینپور عصر پنجشنبه در نشست کمیته تخصصی ترافیک این شهرستان با اشاره به مهمترین اقدامات پلیس راهور لردگان در راستای کاهش تصادفات اظهار داشت: شناسایی نقاط حادثهخیز در نقاط مسبوغ که سابقه تصادفات داشته است با همکاری شهرداری و با نصب سرعت گیر مرتفع شده است.
وی سد معبر توسط اصناف و کسبه را از بزرگترین معضلات ترافیکی شهر لردگان عنوان کرد و گفت: اصناف، کسبه و رانندگان خودروهایی که اقدام به میوهفروشی میکنند و کوچه پزشکان بهعلت مراجعات فراوان مردم در این منطقه 40 درصد ترافیک شهر لردگان را تحت تأثیر قرار داده است.
حسینپور اضافه کرد: در بحث تصادفات با وجود تلاش این پلیس در اجرای برنامههای پیشبینی شده و زمانبندی ابلاغی از سوی پلیس راهور ناجا که مهمترین آن کنترل تخلفات موتورسیکلت سوارانه، رانندگان پرخطر، سرعت و سبقت و تخلفات حادثهساز بوده و با وجود موفقیت در این زمینه متأسفانه بر اثر سهلانگاری دو راننده متخلف شاهد وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت دو کودک شش و هفت ساله بودیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان لردگان خاطرنشان کرد: عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی و سرعتهای غیر متعارف و غیرمجاز از بیشترین علل تصادفات در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه در سطح شهر لردگان روزانه بطور میانگین 170 الی 150 فقره اعمال قانون رانندگان متخلف را شاهد هستیم، گفت: برهمین اساس جلوگیری از موتورسواران متخلف در هر روز از جمله مهمترین وظایف محوله بیان داشته است.
حسینپور به مهمترین مصوبات این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه نقاط حادثهخیز جادههای شهرستان مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه رفع نقض شود.
وی فرهنگسازی و نظارت همگانی را راهکار اصلی جلوگیری از تصادفات دانست و گفت: با توجه به بازدید دبیر شورای ترافیک استان و اداره کل راه و ترابری استان از جاده خوزستان مقرر شد نسبت به رفع نقاط حادثهخیز و نصب علائم راهنمایی و هشداردهنده به میزان کافی در مسیر جاده اقدام کنند.
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