مهلت دولت برای ارائه اساسنامه شرکت نفت تمام شد/ احضار وزیر نفت به مجلس

سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی عدم ارائه این اساسنامه را از سوی دولت پیش بینی می کردند، افزود: با توجه به اینکه در دو سه ماه گذشته جدیتی در تدوین اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت مشاهده نشد، کمیته ای در کمیسیون نفت و انرژی تشکیل شد که به پیگیری و تدوین این اساسنامه بپردازد.

وی اضافه کرد: بعد از پایان تعطیلات مجلس، این کمیته اساسنامه تدوین شده را به اعضای کمیسیون ارائه می دهد و بعد از بررسی اعضای کمیسیون، اساسنامه پیشنهادی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

حسینی با تاکید بر اینکه هنوز دلایل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت برای نمایندگان مجلس مشخص نیست، گفت: وزیر نفت بعد از تعطیلات مجلس برای ارائه توضیحات در این زمینه و پاسخ به سئوالات نمایندگان به کمیسیون احضار می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس از وزیر نفت سئوالاتی در صحن علنی داشتند که کمیسیون انرژی آن را مسکوت گذاشت، ادامه داد: حال با پایان یافتن مهلت دولت، این سئوالات از وزیر نفت نیز درنوبت صحن علنی مجلس قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین اعلام کرد: بعد از تعطیلات مجلس، کمیسیون اصل 90 نیز گزارشی را منتشر خواهد کرد که تاکنون دوبار در دستور کار مجلس قرار گرفته اما قرائت نشده است و براساس آن دلایل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوی دولت اعلام می شود.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس اواسط اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد : در صورتی که دولت اساسنامه های شرکت‏های نفت، گاز و پتروشیمی را ارائه نکند، مجلس راساً برای تدوین این اساسنامه ها اقدام می کند .

در پی این اظهارات به دولت تا پایان تیرماه فرصت یافت تا این اساسنامه را به مجلس ارائه کند .