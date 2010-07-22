فروش هندوانهٔ مکعبی در نمایشگاه مالزی / میوه های هندسی در راهند

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در مالزی ، این هندوانه دارای ۶ وجه برابر است وطول هر ضلع آن ۲۴ سانتیمتر می باشد .

مسئول این شرکت تایوانی هدف از پرورش هندوانه مکعبی را تسهیل در امور بسته بندی و حمل و نقل اعلام کرد .

وی با اعلام اینکه قیمت تمام شده این هندوانه متناسب با نیاز بازار تعیین شده ، افزود: تایوان در آینده در نظر دارد میوه های بیشتری را با اشکال هندسی که مناسب برای حمل و ‌نقل باشند پرورش داده و به بازارهای جهانی عرضه نماید.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی امروز پنجشنبه با سخنان وزیر کشاورزی مالزی آغاز بکار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت .



