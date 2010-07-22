"مشاوره پیشگیرانه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب مذکور که در 10 فصل تدوین شده ابتدا مفهوم پیشگیری در حوزه سلامت روانی تعریف شده و در پی آن به 7 مفهوم کلیدی در این باره اشاره شده است.

مبانی مشاوره پیشگیرانه، توصیف و تحلیل برنامه‌های پیشگیری کارآمد و مباحث آموزشی در این باره از جمله بخشهای کتاب "مشاوره پیشگیرانه" است.

در این کتاب به پیشگیری روزمره، راهبردهای رایج در این باره، آموزش و تربیت در مشاوره پیشگیرانه پرداخته شده است.

در آخر کتاب هم مولف به طرح 10 نیاز اساسی بریذ توسعه و ارتقاء مشاوره پیشگیرانه و عرضه سه توصیه عملی برای مشاوران پرداخته است.

کتاب 369 صفحه‌ای "مشاوره پیشگیرانه" با عنوان فرعی (کمک به مردم برای توانمندسازی آنان در سازمانها و محیطهای زندگی) در 2000 نسخه به تازگی روانه بازار شده است.