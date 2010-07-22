پروازهای هواپیمایی "ایر آسیا" به تهران رسما آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حالی که برخی دولتهای غربی به بهانه قطعنامه اخیر علیه کشورمان تبلیغات گسترده ای را به منظور محدود کردن ارتباطات هوایی بین المللی کشورمان سامان داده اند ، شرکت هواپیمایی "ایر آسیا (Air Asia ) که از معتبر ترین خطوط پروازی شرق آسیا به شمار می رود بزودی پرواز های رسمی خود به مقصد تهران را آغاز خواهد کرد.

تبلیغات شهری این هواپیمایی آغاز شده و گفته می شود پروزاهای رفت و برگشت بین ایران ، مالزی و استرالیا آغاز این پروزاها خواهد بود. از جمله 2 پرواز مستقیم هفتگی میان تهران و کوالالامپور در این خصوص برنامه ریزی شده است.

هم اکنون علاوه بر پروازهای مستقیم هواپیمایی جمهوری اسلامی ، برخی خطوط هواپیمایی منطقه نیز به انتقال مسافر در مسیر فوق مشغولند که به خاطر طولانی شدن زمان پرواز مسافران تمایل بیشتری به خطوط پروزای مستقیم نشان می دهند.