  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

گسترش خطوط پروازی شرق/

پروازهای هواپیمایی "ایر آسیا" به تهران رسما آغاز می شود

پروازهای هواپیمایی "ایر آسیا" به تهران رسما آغاز می شود

پروازهای هواپیمایی "ایر آسیا" به تهران طی روزهای آینده رسما آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حالی که برخی دولتهای غربی به بهانه قطعنامه اخیر علیه کشورمان تبلیغات گسترده ای را به منظور محدود کردن ارتباطات هوایی بین المللی کشورمان سامان داده اند ، شرکت هواپیمایی "ایر آسیا (Air Asia ) که از معتبر ترین خطوط پروازی شرق آسیا به شمار می رود بزودی پرواز های رسمی خود به مقصد تهران را آغاز خواهد کرد.

تبلیغات شهری این هواپیمایی آغاز شده و گفته می شود پروزاهای رفت و برگشت بین ایران ، مالزی و استرالیا آغاز این پروزاها خواهد بود. از جمله 2 پرواز مستقیم هفتگی میان تهران و کوالالامپور در این خصوص برنامه ریزی شده است.

هم اکنون علاوه بر پروازهای مستقیم هواپیمایی جمهوری اسلامی ، برخی خطوط  هواپیمایی منطقه نیز به انتقال مسافر در مسیر فوق مشغولند که به خاطر طولانی شدن زمان پرواز مسافران تمایل بیشتری به خطوط پروزای مستقیم نشان می دهند.

کد مطلب 1121446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها