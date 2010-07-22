آزمایشگاههای متعمد اکوسیستم های حساس کشور را حفظ می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج همتی گفت: طبق تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست و در راستای برون سپاری فعالیتهای خدماتی همچنین به منظور حفظ اکوسیستمهای آبی داخلی، ساحلی و محیطهای طبیعی خشکی، کلیه واحدهای صنعتی آب بر که دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند وسیستمهای تصفیه فاضلاب شهری وشهرکهای صنعتی و بیمارستانها ملزم به معرفی آزمایشگاههای معتمد جهت آنالیز پارامترهای خروجی فاضلابهای خود هستند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر و پویا بر عملکرد سیستمهای تصفیه فاضلاب واحدهای صنعتی- خدماتی- اداری و بیمارستانی توسط محیط زیست استان ضمن اشاره به عدم اجرای این برنامه سازمانی توسط این اداره کل در سنوات گذشته افزود: به لحاظ اهمیت منابع آبی در استان و بهره برداری مفید و بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش کاهش آلودگیهای واحدهای مذکور و استفاده مجدد از پسابهای سیستمهای تصفیه فاضلاب، نظارت مداوم و مستمر بر عملکرد سیستمهای تصفیه فاضلاب شهری در برنامه اجرایی اداره کل قرار گرفته است.



وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نقاط مختلف کشور برای دهها آزمایشگاه معتمد زیست محیطی در بخش آلودگی آب، هوا و خاک مجوز فعالیت صادر کرده و واحدهای صنعتی – اداری و خدماتی می توانند با مراجعه به سایت سازمان حفاظت محیط زیست با این آزمایشگاهها قرارداد منعقد و به صورت مداوم گزارش آنالیز پارامترهای خروجی منابع آلاینده را به این اداره کل گزارش دهند.