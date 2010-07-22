محله نواب قزوین پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سرهنگ محمود مهاجر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: بنابه درخواست مردم محلات مختلف، مبنی بر ناامن بودن برخی محله ها به علت وجود فروشندگان مواد مخدر و اراذل و اوباش نیروی انتظامی به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و اجابت درخواستهای مردمی، پاکسازی محلات آلوده را در سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: اولین محله پاکسازی شده در سال جاری محله هادی آباد بود که با استقرار دائمی پلیس در این محل امنیت کامل برقرار شده و رضایت مردم نیز فراهم شده است.

سرهنگ مهاجر تصریح کرد: متاسفانه در محله نواب جنوبی نیز تعدادی فرصت طلب آرامش مردم را سلب کرده بودند که علیرغم تذکر متعدد پلیس مزاحمت افراد شرور و فروشندگان مواد مخدر ادامه داشت که در راستای پاکسازی این محل با دستور قضایی عملیات پلیس آغاز شد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان خاطرنشان کرد: در یک عملیات گسترده پلیسی که از ساعت چهار بامداد امروز آغاز شد، یگانهای نیروی انتظامی در یک اقدام هماهنگ در منطقه نواب جنوبی حضور یافتند و با شناسایی 26 نقطه آلوده نسبت به پاکسازی این محل اقدام کردند.

به گفته سرهنگ مهاجر در این عملیات 17 کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و فروشندگان مواد افیونی، تعداد زیادی تجهیزات ماهواره ای، قمه، چاقو، گوشیهای سرقتی، مشروبات الکلی از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات 71 تن از فروشندگان، حمل کنندگان و نگهدارندگان مواد افیونی دستگیر شدند که 90 درصد دستگیرشدگان بیش از پنج فقره سابقه مجرمیت دارند.

مهاجر گفت: با استقرار کانکس پلیس در محله نواب جنوبی از این پس امنیت این محل بطور مستمر با حضور پلیس برقرار خواهد شد و مردم دیگر شاهد نا امنی و بی نظمی در این مکان نخواهند بود.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: بزودی عملیات پلیس در یکی دیگر از محلات آلوده قزوین اجرا خواهد شد و این طرح بتدریج در سایر شهرستانها هم اجرا می شود.

سرهنگ مهاجر اظهار داشت: در این عملیات که در راستای طرح مشترک ارتقاء امنیت اجتماعی اجرا شد 600 تن از بهترین نیروهای زبده پلیس شرکت داشتند.

وی با تقدیر از دستگاه قضایی بویژه دادستان قزوین اظهار امیدواری کرد با تشکیل پرونده برای این افراد شرور و متخلف و صدور احکام سنگین شاهد برقراری نظم و امنیت بیشتر در استان قزوین باشیم.

قرار است با تشکیل شعبه ویزه قضایی رسیدگی به پرونده این متهمان با سرعت بیشتری انجام شود.