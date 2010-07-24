کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: وارد فصل گرما شده و در نزدیکی ایام ماه مبارک رمضان هستیم. این مسئله کار تمرین را برای کماندارانی که باید در فضای باز، زیر آفتاب در سایت آزادی تهران سخت تر خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی از کمانداران ما نفراتی هستند که باید به بازیهای آسیایی گوانگژو بروند تصمیم داریم اردوی تدارکاتی کره را برای این فصل تدارک ببینیم. در کنار آن ترکیب تیراندازان تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو تقریبا مشخص است و قصد داریم در صورت دریافت روادید آنها را راهی جام جهانی آمریکا کنیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان خاطرنشان کرد: ترکیب تیم ملی تیروکمان ایران ضمن برپایی این اردو و مسابقه تدارکاتی به رقابتهای سنگاپور هم خواهند رفت. البته با هدف توسعه این رشته و پشتوانه سازی تیم ملی قصد داریم نفراتی جدیدی را با نظر سرمربیان تیم ملی به رقابتهای جهانی شانگهای اعزام کنیم.

صفایی با تاکید براینکه به هیچ عنوان در این مراحل تمرینی تیم کامپوند را فراموش نخواهیم کرد ادامه داد: هر چند تنها کمانداران ریکرو راهی بازیهای آسیایی گوانگژو می شوند اما به هیچ عنوان کمانداران کامپوند را فراموش نمی کنیم. به همین منظور تیراندازان این رشته به اردوی روسیه، مکزیک یا کره رفته و در یک دوره مسابقات بین المللی هم شرکت خواهند کرد.