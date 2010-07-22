40 کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد مازندران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در قائمشهر افزود: از این تعداد 20 کانون در بخش خواهران و 20 کانون در بخش برادران از اول تیر ماه به مدت دو ماه فعالیت خواهند داشت.

وی اظهار داشت: هشت هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسردر فعالتهای فرهنگی، تربیتی و ‌ورزشی اوقات فراغت تابستانه کانون شرکت خواهند کرد.

وی گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت خانواده های تحت حمایت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شده است.



باغبانی توجه به اوقات فراغت جوانان ودانش آموزان را در ایام تعطیلات تابستان مهم دانست و گفت: برنامه ها و فعالیتهای کانونها نباید در ایام تعطیلات همانند دوران مدرسه تنها آموزشی و کلاسهای تقویتی باشد.



وی حفظ روحیه نشاط و شادابی در جوانان را از عمده فعالیتهای کانونها ذکر دانست و تصریح کرد: همراه با اجرای برنامه متنوع هنری، ورزشی، اردوهای تفریحی و تربیتی، کارگاههای هدایت شغلی و آشنایی جوانان برای انتخاب مشاغل و حرفه آموزی طراحی شده و تربیت سربازان ولایت و رهبری و تقویت اعتقادات و باورهای دینی از اهداف راه اندازی کانونهای فرهنگی امداد است.



مدیرکل امداد امام خمینی مازندران اعلام کرد: هم اکنون 200 نخبـه دانش آموز و دانشجو در استان تحت حمایت هستند که از محصول فعالیت و تلاش کانونهای امــداد در رشته های فرهنگی، هنری، ورزشی والمپیادهای علمی بوده است.