بهره برداری دامداران از عرصه های طبیعی مازندران زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطالب وهابی عصر پنج شنبه در جلسه شورای حفاظت از عرصه های طبیعی غرب مازندران در نوشهر افزود: دامداری سنتی مبتنی بر استفادهٔ علوفهٔ رایگان از طبیعت است و با توجه به وابستگی 70 درصدی دام سبک یعنی گوسفند به مرتع و محدودیت مراتع منطقه، لازم است تعداد دام متناسب با توان تولید مرتع باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به این‌که در فصل چرای دام در مراتع قرار داریم از دامداران می‌خواهیم به ظرفیت چرای مراتع توجه و از چرای بیش از حد خودداری کنند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در حوزهٔ منابع طبیعی غرب مازندرانوهابی اظهار داشت: تنها نگرانی ما حضور دام قبل از زمان شروع فصل چرا است که با به کار گیری نیروهای حفاظتی و صیانتی و همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی اقداماتی برای مهار این معضل انجام می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر دربارهٔ طرح‌های مهم برای حفظ و بهره‌بردای مناسب از مراتع گفت: این طرح‌ها به دو بخش طرح‌های عمرانی ملی و طرح‌های عمرانی استانی تقسیم می‌گردد.

وی توضیح داد: در طرح‌های عمرانی ملی، موضوع موافقتنامه، مدیریت پایدار مراتع است که در آن فعالیت‌هایی همچون مدیریت چرا، یعنی پایش زمان ورود و خروج و تعداد دام و ظرفیت چرا انجام می‌شود.

وهابی بیان کرد: در این نوع طرح‌ها، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های بهره‌برداری دامداران در مراتع را اداره کل منابع طبیعی با همکاری نیروهای انتظامی و یگان حفاظت و گاهی نیروهای صیانتی انجام می‌دهد.

وی گفت: در موافقت‌نامهٔ عمرانی استانی، عمدهٔ فعالیت‌ها خدمات‌رسانی و شامل پروژه‌‌هایی همچون جمع‌آوری و انتقال و ذخیرهٔ آب، با دادن نهاده‌هایی مانند لوله و آبشخور رایگان و یا پروژهٔ تبدیل دیمزارهای کم بازده برای کاهش وابستگی به علوفهٔ مرتع و پروژهٔ قرق و کپه‌کاری و بذرپاشی به منظور اصلاح و احیای مراتع است.

وهابی دربارهٔ اعتبارات بخش مرتع غرب مازندران گفت: در سال 88 اعتبار مصوب ملی مراتع منطقه 548 میلیون ریال بود که 425 میلیون ریال آن تخصیص داده شد و اعتبار مصوب استانی یک میلیارد ریال بود که به طور کامل داده شد.

وی افزود: میزان اعتبار ملی در سال 89 هنوز به تأیید نهایی نرسیده است ولی دست کم به مقدار پارسال خواهد بود و اعتبار استانی نیز به یک میلیارد و 400 میلیون ریال افزایش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و نوشهر اظهار داشت: بهترین و مرغوب‌ترین مراتع غرب مازندران تحت تأثیر دو عامل بوم‌شناختی و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر منطقه است.

وهابی گفت: ممکن است در مناطقی که شرایط برای تشکیل مرتع مرغوب وجود داشته باشد به علت حاکم بودن شرایط نامساعد اجتماعی، چنین مرتعی مشاهده نشود.

وی با ذکر این‌که مراتع ارتفاعات و ییلاقی غرب مازندران به طور کلی از ارتفاع 2400 متر از سطح دریا شروع می‌شود گفت: فراوان‌ترین گونه‌های گیاهی مرتعی در منطقه از تیرهٔ نخود و گندم هستند که جنس‌های مختلفی دارند.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران افزود: با توجه به میزان بارندگی و شرایط خوب و مساعد خاک، در مجموع وضع مناسبی بر مراتع غرب مازندران حاکم است و گونه‌های گیاهی فراوانی با کلاس خوش‌خوراکی یک و دو در منطقه وجود دارد.

ایران بیش از 84 میلیون هکتار مرتع دارد که 197 هزار هکتار آن، در غرب مازندران واقع است. سرانهٔ مرتع در ایران 32/1 هکتار و سرانهٔ جهانی مرتع 82/0 هکتار است.