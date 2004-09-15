بهاي گران بليت تالار هاي نمايشي باعث هجوم تماشاگران به نمايشهاي خياباني شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، بهاي بالاي بليت هاي تالارهاي نمايشي به ويژه مجموعه تئاتر شهر در دهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي موجب شده است تا بسياري از تماشاگران مشتاق تئاتر عروسكي به علت عدم قدرت خريد نتوانند از نمايشهاي اين تالار ها ديدن كنند.



بهاي بليت تالارهاي اصلي تئاتر شهر و تالار وحدت 4 هزار تومان ، بليت تالارهاي چهار سو، قشقايي ، سايه 3 هزار تومان و ديگر تالارها2 هزار تومان است . اين بها در مقايسه با جشنواره هاي قبلي و سطح كيفي نمايشها همچنين قيمت نمايشهاي اين تالارها در ايام غير جشنواره ، افزايش فراواني داشته است.



در نتيجه تماشاگران بي پول تئاتر در ايام جشنواره عروسكي ، ترجيح مي دهند به تماشاي نمايشهاي عروسكي خياباني كه مجاني هستند بپردازند.



بهروز غريب پور قائم مقام دهمين جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي در باره علت بهاي گزاف بليت در اين جشنواره به خبرنگار تئاتر "مهر " گفت : من در تعيين اين بها نقشي نداشته ام ومسوولين تئاتر شهر بايد در اين باره توضيح دهند .



وي متذكر شد: به نظر من نيز بهاي بليت نمايشهاي عروسكي بايد كمتر از اين مبلغها تعيين مي شد و پيشنهاد هم دادم حداقل در باره سالن هاي خانه هنرمندان اين بها بيشتر از 500 تومان نباشد زيرا اين جشنواره متعلق به عموم است . من حتي پيشنهاد دادم اولين روز جشنواره كه مصادف با عيد مبعث بود تماشاي نمايشهاي جشنواره مجاني باشد اما مورد موافقت قرار نگرفت.



